Saçınızı Tam İstediğiniz Gibi Kesen Yapay Zekâ Destekli Tıraş Makinesi Tanıtıldı

CES 2026'nın ilginç ürünlerinden bir diğeri de dilediğiniz saç şeklini seçtikten sonra saçınızı o şekilde kesmenizi sağlayan yeni tıraş makinesi oldu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Berbere gitmekten ve hatta randevu bulmaya çalışmaktan yorulduysanız CES 2026'nın bu gözde ürünü tam size göre. İlk olarak geçtiğimiz yılki CES 2025’te görücüye çıkan GLYDE, evde saç kesimini kolay, hızlı ve stressiz hâle getiren akıllı bir tıraş makinesi. Telefon uygulamasıyla birlikte çalışan bu cihaz, özellikle en zor kısım olan fade (geçişli) saç kesimlerini herkes için kolaylaştırıyor.

GLYDE’ın farkı, içindeki akıllı sensörlerde gizli. Cihaz; elinizin hareketini, hızını ve açısını anlık olarak analiz ediyor, bıçağı otomatik ayarlayarak hatalı kesimlerin önüne geçiyor. Çok hızlı hareket ettiğinizde bıçak geri çekiliyor, yanlış açıyla tuttuğunuzda daha az kesiyor. Böylece çizgisiz, dengeli ve profesyonel görünümlü bir saç kesimi ortaya çıkıyor.

Cihazın uygulamasından saç modeli seçilebiliyor

2

Cihazın uygulamasında, farklı kafa şekilleri ve saç tipleri için test edilmiş popüler saç modelleri bulunuyor. Kullanıcılar sadece kendilerine uygun modeli seçip adım adım yönlendirmeleri takip ediyor. Yakında GLYDE topluluğu sayesinde gerçek kullanıcıların paylaştığı saç stillerine göz atmak ve kendi şablonlarını paylaşmak da mümkün olacak.

GLYDE yalnızca pratik değil, aynı zamanda ekonomik. Randevu almak, sıra beklemek, yolda harcanan zaman ve her seferinde ödemek zorunda olduğumuz berber ücreti de artık cepte kalıyor. Ülkemize geldiği takdirde tek seferlik bir yatırımla, istediğiniz yerde ve zamanda saçınızı tam da istediğiniz gibi kesebileceksiniz.

"Ruh Bilgisayarı" Denilen, Adeta Sizinle Yaşayan Yapay Zekâ Destekli Akıllı Gözlük Tanıtıldı: Karşınızda Pickle 1 [Video] "Ruh Bilgisayarı" Denilen, Adeta Sizinle Yaşayan Yapay Zekâ Destekli Akıllı Gözlük Tanıtıldı: Karşınızda Pickle 1 [Video]
Görünce Nostalji Yaşayacağınız, Çocukluğumuza Damga Vurmuş Teknolojiler Görünce Nostalji Yaşayacağınız, Çocukluğumuza Damga Vurmuş Teknolojiler

Peki siz böyle bir ürünü satın alıp kullanır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

