Bir internet sitesi, yapay zekanın insanların duygularını yüz ifadelerine bakarak anlamakta oldukça ciddi bir sorun yaşadığını eğlenceli bir şekilde ortaya koyuyor.

Yarın bir gün acaba insanlığa savaş açar mı, insanın doğasının gizemlerini çözer mi diye merak edilen yapay zekadan en azından şu anda korkmaya hiç gerek yok. Zira yapay zekanın pek çok sorunu var ve bunlardan biri de yüz ifadelerini tanıyamamak.

Aslında teknoloji firmaları ve özellikle büyük şirketler sadece yüz tanıma teknolojisini değil, yüz ifadenizden duygu durumunuzu anlamayı da istiyor. Bunu gerçekleştirmek çok kolay değil ve çoğu bilim insanına göre bu konuda yapay zekanın temelinde hata var. Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar da bu durumu bir internet sitesiyle gösterdi.

Bilgisayar halden ne anlar?

Bu internet sitesine gittiğinizde duygularınızın bilgisayarınız tarafından nasıl algılandığını görebilirsiniz. Oyun sizden altı farklı duyguyu (mutluluk, üzüntü, korku, sürpriz, tiksinti ve öfke) göstermenizi isteyecek.

Mimiklerinize hakimseniz sahte yüz ifadeleriniz ile yapay zekanın yüz tanıma sistemini atlatabiliyorsunuz. Algoritmanın nasıl düşündüğünü (karar mekanizmasını) anladığınızda çok komik sonuçlar alabildiğiniz gibi, bazen çok abartılı ifadeler de yapsanız tepki alamadığınızı görebilirsiniz.

Araştırmacılardan biri olan sitenin yaratıcısı Alexa Hagerty tam olarak bu durumu ortaya koymak istediklerini söylüyor. Yapay zeka insanların duygularını anlamıyor, yalnızca yüz ifadelerinden matematiksel sonuçlar çıkarıyor.

Yüz ifadesi her şeyi anlatmaz

Hagerty, çalışma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada bu teknolojilerin temelinde, insanların içinde yaşananların yüzünden net bir şekilde anlaşılabildiği varsayımının bulunduğunu belirtti. Bu yaklaşımın doğru olmadığına dair daha önceki çalışmalarda da veriler elde edildiğini de ekledi.

Gerçekten de insanların duyguları ile yüz ifadeleri her zaman birbirini tutmuyor. Bazı insanlar büyük travmalarda kahkaha atmaya başlar. Mutluluktan ağlamak diye bir ifade de dilimize yerleşmiştir. Makineler ise anlık olarak çıkarımda bulunuyor. Sitede yer alan bir diğer oyunda ise, makinelerin ayırt edemediği bir başka şey olan göz kırpma ve kırpıştırma üzerine denemeler yapabiliyorsunuz.