Yapay zekâ araçları giderek daha da gelişiyor ve birçok yeni araç, görsellerden istemediğiniz nesneleri tek seçimle silmenize olanak tanıyor. Biz de bu içeriğimizde bu işlemleri adım adım nereden ve nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlattık.

Harika bir fotoğraf çektiniz ama o da ne? Arkadan geçen birisi, kadraja giren bir çöp kutusu veya hiç olmamasını dilediğiniz bir nesne… Hepimizin başına gelen bu can sıkıcı durum yapay zekâ araçları sayesinde artık dert değil.

Eskiden saatlerce uğraşarak profesyonel programlarla düzeltilebilen bu tür sorunlar, yapay zekâ sayesinde saniyeler içinde çözülebiliyor. Üstelik bunun için bir fotoğrafçılık gurusu olmanıza da gerek yok. Sadece birkaç basit dokunuşla fotoğraflarınızdaki istenmeyen misafirlerden kolayca kurtulabilirsiniz.

Fotoğraflardaki istenmeyen nesneler nasıl silinir?

Yapay zekâ destekli araçlar, genellikle çok benzer ve basit bir mantıkla çalışır. Önce bu sürecin nasıl işlediğinden ve hangi araçları kullanabileceğinizden bahsedeceğiz. Ardından pratikte uygulamalı şekilde anlatacağız.

Adım #1 : Piyasada bu işi yapan birçok ücretsiz ve ücretli uygulama veya web sitesi bulunuyor. Fotor , Pixelcut , Cleanup.pictures veya mobil cihazlar için Snapseed ve Adobe Photoshop Fix gibi popüler site ve uygulamaları tercih edebilirsiniz.

: Piyasada bu işi yapan birçok ücretsiz ve ücretli uygulama veya web sitesi bulunuyor. , , veya mobil cihazlar için ve gibi popüler site ve uygulamaları tercih edebilirsiniz. Adım #2 : Seçtiğiniz uygulamanın veya web sitesinin arayüzünde genellikle "Fotoğraf Yükle" veya benzeri bir buton bulunur. Düzenlemek istediğiniz görseli bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan seçerek yükleyin.

: Seçtiğiniz uygulamanın veya web sitesinin arayüzünde genellikle "Fotoğraf Yükle" veya benzeri bir buton bulunur. Düzenlemek istediğiniz görseli bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan seçerek yükleyin. Adım #3 : Fotoğraf yüklendikten sonra karşınıza bir düzenleme ekranı çıkacaktır. Genellikle "Silgi" veya "Fırça" olarak adlandırılan bir araçla, kaldırmak istediğiniz nesnenin üzerini dikkatlice boyayın. Fırçanın boyutunu, silecek olduğunuz nesnenin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. En iyi sonuç için sadece silmek istediğiniz alanı taşırmadan işaretlemeye özen gösterin.

: Fotoğraf yüklendikten sonra karşınıza bir düzenleme ekranı çıkacaktır. Genellikle "Silgi" veya "Fırça" olarak adlandırılan bir araçla, kaldırmak istediğiniz nesnenin üzerini dikkatlice boyayın. Fırçanın boyutunu, silecek olduğunuz nesnenin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. En iyi sonuç için sadece silmek istediğiniz alanı taşırmadan işaretlemeye özen gösterin. Adım #4: İşaretlemeyi tamamladıktan sonra "Sil", "Kaldır" veya "Uygula" gibi bir butona tıklamanız yeterlidir. Yapay zekâ, işaretlediğiniz nesneyi ve çevresindeki dokuyu analiz ederek, nesneyi sanki hiç orada olmamış gibi doğal bir şekilde siler ve arka planı doldurur.

Gelin şimdi bu adımları pratikte nasıl yapacağımızı gösterelim. Biz bunun için Cleanup.pictures sitesini kullanmaya karar verdik ama siz farklı araçlar da kullanabilirsiniz.

Adım adım fotoğraflardan istenmeyen nesneleri silme

Adım #1: Cleanup.pictures sitesine girin

Adım #2: "Click here or drag an image file" yazısına tıklayın

Adım #3: Görseli seçtikten sonra brush otomatik olarak seçili olacak

Adım #4: Brush aracı ile silmek istediğiniz nesneyi seçin

Adım #5: Birkaç saniye bekledikten sonra sonuç karşınızda

Fotoğraftan nesne silme işlemi görselin kalitesini düşürür mü?

Kaliteli yapay zekâ araçları, görselin orijinal kalitesini korumaya özen gösterir. Silme işlemi sonrasında arka planı doldururken pikselleri akıllıca yeniden oluşturarak kalite kaybını en aza indirirler ancak çok düşük çözünürlüklü fotoğraflarda sonuçlar beklendiği kadar iyi olmayabilir. Ayrıca bazı araçlar pro üyeliğiniz yoksa görselinizin genel çözünürlüğünü işlem sonrası belli seviyelere indirebilir.

Görselden nesne silme ücretli mi?

Piyasada görselden nesne silme işlemi için hem ücretsiz hem de ücretli birçok seçenek bulunmaktadır. İçeriğimizde yer verdiğimiz site ve araçlar sayesinde bu işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.