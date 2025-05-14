CV hazırlama sürecini kolaylaştıran, ücretsiz şekilde kullanılabilen yapay zekâ destekli 7 farklı özgeçmiş aracını sizler için listeledik.

İş aramak artık sadece başvuru yapmaktan ibaret değil. Onlarca ilan arasında kaybolmak, uzun değerlendirme süreçlerinden geçmek ve otomatik sistemler yüzünden daha insan yüzü görmeden elenmek ne yazık ki işin gerçeği. Bu süreci kolaylaştırmanın yolu ise dijital araçlardan geçiyor. Özellikle de yapay zekâ destekli CV hazırlama uygulamalarından.

Artık sıfırdan bir özgeçmiş oluşturmak, var olanı geliştirmek ya da her ilan için farklı bir CV düzenlemek için saatler harcamaya gerek yok. Yapay zekâ destekli araçlar, bu süreci çok daha hızlı ve zahmetsiz hâle getiriyor. Bizler de hem zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak hem de başvurularınızda daha profesyonel görünmenize yardımcı olacak olan ücretsiz CV hazırlama uygulamalarını sizler için bir araya getirdik. İşte yapay zekâ ile CV hazırlayabileceğiniz ücretsiz uygulamalar!

Yapay zekâ destekli ücretsiz CV hazırlama araçları

Canva

Resume.io

Kickresume

Rezi

Resume Worded

Enhancv

Teal

1. Canva

Canva'nın yapay zekâ destekli CV oluşturucusu, sadece birkaç adımda profesyonel ve etkileyici bir CV hazırlamayı mümkün kılıyor. Ücretsiz olarak sunulan bu araç; deneyimleri, becerileri ve başvurulacak pozisyonun detaylarını analiz ederek öne çıkan bir özgeçmiş ve ön yazı oluşturuyor.

Mevcut bir CV metni ve iş ilanı açıklaması sisteme yüklendiğinde yapay zekâ yardımıyla tüm içerik otomatik olarak kişiselleştirilmiş bir forma dönüştürülüyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz planı mevcut.

2. Resume.io

Resume.io'nun kapsamlı şablon seçenekleri ve yapay zekâ destekli içerik önerileri ile dakikalar içinde profesyonel bir CV oluşturmak mümkün. Etkili ve okunabilir özgeçmişler hazırlamak için tasarlanan araç; onaylı tasarımlara sahip içerik havuzuyla öne çıkıyor. Hazır kalıplar, yapılandırılmış cümleler, yapay zekâ özetleri ve otomatik metin önerileri sayesinde yazım sürecini daha zahmetsiz hâle getiriyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz versiyonu mevcut. Aylık aboneliği 24.95 dolar.

3. Kickresume

Kolay kullanımıyla öne çıkan Kickresume, yapay zekâ desteğiyle kısa sürede CV ve ön yazı hazırlama imkânı sunuyor. OpenAI’nin GPT-4 teknolojisini kullanan sistem, birkaç saniye içinde özgeçmişin ilk taslağını oluşturabiliyor. Aynı zamanda ön yazılar da otomatik olarak oluşturulabiliyor ve seçilen CV şablonuyla görsel açıdan uyumlu hâle getirilebiliyor. Yazım sürecinde zaman kazandıran pratik bir çözüm arayanlar için öne çıkan araçlardan biri. Ücretsiz planında temel şablonlar ve içerik önerileri erişilebilir durumda.

Fiyatlandırma: Ücretsiz plan mevcut.

4. Rezi

İş ilanlarına özel CV oluşturma konusunda öne çıkan Rezi, başvurulan pozisyona uygun anahtar kelimeleri belirleyip içeriğe entegre edebilen bir yapay zekâ sistemine sahip.

Mevcut bir özgeçmişi sisteme yükleyerek ya da sıfırdan başlayarak tüm süreci yapay zekâya bırakmak mümkün. Yazım, düzenleme, formatlama ve içerik uyarlama gibi işlemler otomatik olarak gerçekleşiyor. Hedeflenen iş ilanı sisteme eklendiğinde, buna göre bir kişiselleştirilmiş CV ve ön yazı hazırlanıyor. Ücretsiz planda sınırsız sayıda taslak oluşturma seçeneği bulunuyor; bu da farklı formatları ve içerikleri karşılaştırmaya olanak tanıyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz planı mevcut.

5. Resume Worded

Resume Worded, sıfırdan CV hazırlamak yerine mevcut özgeçmişi analiz edip geliştirmeye odaklanan bir cv hazırlama aracı. Yapay zekâ desteğiyle kelime seçimi, anlatım tarzı ve ifadenin etkisi gibi konularda geri bildirim sunuyor.

Ücretsiz olarak erişilebilen “AI Resume Checker” özelliği, özgeçmişi işe alım kriterlerine göre değerlendiriyor ve düzenleme önerileri paylaşıyor. Anahtar kelime kullanımı ve dil bilgisi açısından da temel kontroller sağlanıyor. Fakat daha kapsamlı önerilere ulaşmak için ücretli sürüme geçmek gerekiyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz versiyonu mevcut. Kapsamlı versiyonu ise yıllık 19 dolar.

6. Enhancv

Enhancv, yaratıcı CV hazırlamak isteyenler için öne çıkan özgeçmiş araçlarından biri. Yapay zekâ destekli asistanı, deneyimleri daha akıcı ve yapılandırılmış bir şekilde ifade etmeye yardımcı oluyor.

Şablonlarda grafikler, tablolar ve farklı tasarım öğeleri kullanılabiliyor. Özellikle kreatif sektör çalışanları için dikkat çekici bir seçenek olarak değerlendirilebilir. “ATS Uyum Kontrolü” aracıyla, hazırlanan CV’nin iş ilanıyla olan uyumu analiz edilebiliyor. Ücretsiz planda bazı sınırlamalar olsa da 20 farklı şablon ve dil düzenleme önerileri sunuluyor. Tekrar eden ifadeler yerine eş anlamlı kelime önerileri sunması da yazım sürecini daha verimli hâle getiriyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz planı mevcut. Kapsamlı planı için ise 3 aylık ücreti 11.66 dolar.

7. Teal

Teal, yalnızca bir CV oluşturma aracı değil; aynı zamanda iş arama sürecini organize etmeye yardımcı olan çok yönlü bir yapay zekâ platformu. Yapay zekâ destekli araçlarıyla, başvurulacak pozisyona göre içerikleri özelleştirmek mümkün.

İş ilanlarıyla daha uyumlu özgeçmişler oluşturmak için anahtar kelime tarayıcı, görev tanımı eşleştirici ve başarı odaklı cümle önerileri sunuluyor. Öne çıkan sonuçlara vurgu yapan bir CV özeti oluşturmak da yapay zekâ desteğiyle mümkün. Aynı zamanda yerleşik başvuru takip aracı sayesinde tüm ilanlar tek bir yerde kontrol altında tutulabiliyor. Ücretsiz planda 11 farklı şablon sunuluyor ve temel işlevlerin büyük bölümü erişilebilir durumda.

Fiyatlandırma: Ücretsiz planı mevcut. Ücretli planı ise 9 dolar.