EURO 2024'te finalde mücadele edecek ikinci ekibi belirleyecek olan Hollanda-İngiltere maçının sonucunu yapay zekâmıza sorduk.

Bir aylık futbol şöleni artık yavaş yavaş sona geliyor. 51 maçlık turnuvanın 49 maçı tamamlandı ve geriye yalnızca iki maç kaldı. Bu maçlardan biri de bu akşam oynanacak olan Hollanda-İngiltere müsabakası. Mücadelenin kazananı finalde İspanya'nın rakibi olacak.

Mediazone Games ve Sporanaliz'in geliştirdiği Futbol Simülasyon Oyunu'na göre yarı finalin ikinci ayağında kazanan takım İngiltere olacak. Ada temsilci, 2-3'lük galibiyetle adını finale yazdırmayı başaracak. İngiltere oyunun kontrolünü de elinde tutan taraf olacak.

Skor tahmini: 2-3

Yapay zekânın tahminine göre İngiltere, ufak bir farkla da olsa topla daha çok oynayan takım olacak. Rekabetin zirveye çıktığı mücadelede Hollanda'nın daha çok faul yapması beklenirken her iki takım da değişiklik haklarını sonuna kadar kullanacak.

Yapay zekânın karşılaşmanın sonunda kazanan taraf olacağını öngördüğü İngiltere, Şut ve atak sayısında rakibine üstünlük kuracak, ayrıca daha fazla taç atışı ve korner kullanacak. Karşılaşmanın sonunda skor farkını yaratacak olan da ofansif aksiyonlardaki bu üstünlük olacak.

Elbette ki bu tahminler kesin değil ve yapay zekâ da elindeki verileri belirli algoritmalara göre değerlendirerek yorum yapıyor. Kaldı ki büyük turnuvalarda ve büyük takımlar arasındaki maçlarda bir favori olmadığını da belirtmek gerekiyor. Bakalım yapay zekâmız bu maçın sonucunu da bilebilecek mi?