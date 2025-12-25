Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yapay Zekâ ile Tüketiciyi Yanıltan Reklamlara Yasak Geliyor!

Ticaret Bakanlığı, son dönemde sosyal medyayı çepeçevre saran yapay zekâ ile oluşturulmuş reklamlarla ilgili yeni düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirtti.

Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yapay Zekâ ile Tüketiciyi Yanıltan Reklamlara Yasak Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ticaret Bakanlığı, dijital reklamcılıkta artan yanıltıcı uygulamalara karşı harekete geçti. Özellikle influencer reklamları ve yapay zekâ kullanımıyla ilgili boşlukları kapatmayı hedefleyen bakanlık, kapsamlı bir yönetmelik değişikliği hazırladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, yapay zekânın insan gibi davranarak tüketiciyi yanıltacak şekilde reklamlarda kullanılması yasaklanacak. Aynı zamanda sosyal medya influencerlarının sorumlulukları netleştirilecek. Paylaşılan reklamların doğru, dürüst ve ispat edilebilir olması zorunlu hâle gelecek.

Paylaşılan reklamların 'gerçekliğinin' ispatlanması gerekecek

2

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, düzenlemenin amacının hem tüketiciyi korumak hem de sektördeki haksız rekabeti önlemek olduğunu söyledi. Dijitalleşmeyle birlikte reklam dünyasının hızla değiştiğini belirten Dilber, "büyük balık küçük balığı yer" anlayışının yerini "hızlı balık yavaş balığı yutar" anlayışına bıraktığını ifade etti.

Influencer alanında bugüne kadar bağlayıcı kuralların olmadığını hatırlatan ve yapay zekânın yaygınlaşmasıyla artık gereklilik doğduğunu belirten Dilber, reklamların yaklaşık %75’inin artık dijital ortamda yapıldığını söyledi.

Bu yeni düzenlemenin önümüzdeki Ocak ayının ortasında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Bir Dönem Türkiye'yi Kasıp Kavuran Metaverse Arsalarına Ne Oldu? Bir Dönem Türkiye'yi Kasıp Kavuran Metaverse Arsalarına Ne Oldu?
Airbus Neden Binlerce Uçağı Geri Çağırdı? Türkiye'de Bu Uçaklardan Kaç Tane Var? Airbus Neden Binlerce Uçağı Geri Çağırdı? Türkiye'de Bu Uçaklardan Kaç Tane Var?
Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

[23 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Altıncı Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[23 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Altıncı Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim