Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yapay Zekâ ile Tüketiciyi Yanıltan Reklamlara Yasak Geliyor!

Ticaret Bakanlığı, son dönemde sosyal medyayı çepeçevre saran yapay zekâ ile oluşturulmuş reklamlarla ilgili yeni düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirtti.

Ticaret Bakanlığı, dijital reklamcılıkta artan yanıltıcı uygulamalara karşı harekete geçti. Özellikle influencer reklamları ve yapay zekâ kullanımıyla ilgili boşlukları kapatmayı hedefleyen bakanlık, kapsamlı bir yönetmelik değişikliği hazırladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, yapay zekânın insan gibi davranarak tüketiciyi yanıltacak şekilde reklamlarda kullanılması yasaklanacak. Aynı zamanda sosyal medya influencerlarının sorumlulukları netleştirilecek. Paylaşılan reklamların doğru, dürüst ve ispat edilebilir olması zorunlu hâle gelecek.

Paylaşılan reklamların 'gerçekliğinin' ispatlanması gerekecek

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, düzenlemenin amacının hem tüketiciyi korumak hem de sektördeki haksız rekabeti önlemek olduğunu söyledi. Dijitalleşmeyle birlikte reklam dünyasının hızla değiştiğini belirten Dilber, "büyük balık küçük balığı yer" anlayışının yerini "hızlı balık yavaş balığı yutar" anlayışına bıraktığını ifade etti.

Influencer alanında bugüne kadar bağlayıcı kuralların olmadığını hatırlatan ve yapay zekânın yaygınlaşmasıyla artık gereklilik doğduğunu belirten Dilber, reklamların yaklaşık %75’inin artık dijital ortamda yapıldığını söyledi.

Bu yeni düzenlemenin önümüzdeki Ocak ayının ortasında yürürlüğe girmesi planlanıyor.