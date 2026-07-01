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Resmî Gazete'de Yayımlandı: Yapay Zekâ ile Üretilen Reklamlara Yeni Düzenlemeler Getirildi!

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Ticaret Bakanlığı, yapay zekâ ile üretilen videolarla ilgili yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

Resmî Gazete'de Yayımlandı: Yapay Zekâ ile Üretilen Reklamlara Yeni Düzenlemeler Getirildi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ ile üretilen videolar artık sosyal medyayı çepeçevre sarmış durumda ve bu videolar reklamlarda bile kullanılıyor.

Ticaret Bakanlığı, bu durum için düğmeye bastı ve reklam sektörünü derinden etkileyecek yeni kararları Resmî Gazete’de yayımladı.

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Resmî Gazete'de Yayımlandı: Yapay Zekâ ile Üretilen Reklamlara Yeni Düzenlemeler Getirildi!
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"Yapay zekâ ile üretilmiştir" zorunluluğu geldi

Yeni düzenlemeyle birlikte, reklamlarda boy gösteren ve insandan ayırt edilmesi neredeyse imkânsız olan yapay zekâ karakterleri için yepyeni bir dönem başlıyor. Artık bu dijital karakterlerin yer aldığı reklamların göze çarpacak bir köşesinde "Bu karakter yapay zekâ ile üretilmiştir." minvalinde açık ve net bir uyarı bulunması zorunlu.

Daha da önemlisi, kanlı canlı bir insanın yapay zekâ kopyasını yapıp, "Bu şampuanı bizzat denedim, saçlarım ipek gibi oldu." gibi ifadeleri kullanmak tamamen yasaklandı. Yani dijital ikizlerin "deneyimledim" yalanları tarihe karışıyor.

Hedefli reklamlarda da düzenlemeler var

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Bakanlık sadece yapay zekâya değil, bizi bizden iyi tanıyan "hedefli reklamlara" da el attı. İnternette arattığınız bir ayakkabının saniyeler sonra karşınızda bitmesinden sıkıldıysanız müjde. Reklam verenler artık o reklamı önünüze hangi kriterlere göre (ve hangi verilerinizi kurcalayarak) çıkardığını açıkça ve kolayca erişilebilir şekilde açıklamak zorunda. Üstelik bu kriterleri değiştirme hakkı da tamamen size ait olacak.

Tabii influencer’ları da etkileyen noktalar var. Bedava ürünler, indirim kodları veya etkinlik davetleri karşılığında yapılan paylaşımlarda o meşhur #reklam ibaresini gizlemek artık hayal oluyor. Bu ibare, kullanıcıların doğrudan görebileceği bir noktada olmak zorunda.

Peki siz bu düzenlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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