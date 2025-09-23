Yapay Zekâ ile Üretilen Videoları Anlamanın Yolları (Bu Rehberden Sonra Tekte Anlayabileceksiniz)

Yapay zekâ ile üretilen videolar artık günümüzün gerçeği ve her yeri çepeçevre sarmış durumda. Peki hangi videonun yapay zekâ ile üretildiğini nasıl anlayabilirsiniz?

Artık her tarafımız yapay zekâ ile üretilen videolarla dolmuş durumda. Hâl böyle olunca hangi videonun gerçek hangi videonun yapay zekâ ile üretildiğini anlamak da zorlaşıyor.

Biz de bu içeriğimizde aradaki bu farkı nasıl anlayacağınızı ve ailenizin size gösterdiği videonun yapay zekâ ile üretildiğini tekte söylemenizi sağlayacağız.

Videonun bağlamını kontrol edin

Pek çok yapay zekâ videosu sıklıkla yapay zekâ olduğunu belli eden açıklarını gizleme eğilimindedir. Videolar genellikle geceleri, oniks filtreli gece görüşü kullanılarak hazırlanır. Bu tahmin edebileceğiniz üzere "estetik" için değil, videoyu gerçekçi kılmak için yapılıyor.

Tarih ve saat filigranlarına bakın

Video bir kapı zili veya güvenlik kamerasından çekilmiş gibi görünüyorsa mutlaka zaman damgalarını, marka logolarını ve arayüz işaretlerini arayın. Videoda bunlardan hiçbirinin olmaması oldukça şüphelidir ama aynı zamanda, bu işaretlerin varlığı videonun gerçek olduğu anlamına da gelmez.

Fiziği kontrol edin

Videodaki her türlü canlının hareketi gerçekle birebir olmalıdır. Örneğin hayvanlar 10 saniye boyunca mükemmel zamanlanmış ve sürekli tekrarlayan sıçramalar yapmazlar. Gerçeğe aykırı olduğunu düşündüğünüz hareketlerin bulunduğu videoların çok büyük çoğunluğu yapay zekâ ile üretilmiştir.

Videonun süresine dikkat edin

Daha kısa klipler yapay zekâya kusurlarını ortaya çıkarmak için daha az fırsat verir. Bu yüzden pek çok viral sentetik video, bir şey "yanlış" görünmeden hemen önce kesilir. UC Berkeley'de bilgisayar bilimleri profesörü ve dijital adli tıp uzmanı olan Hany Farid, "Video 10 saniye uzunluğundaysa şüphelenin. Kısa olmasının bir nedeni var." diyor.

Aynı şekilde uzun bir video birbirine eklenmiş çok kısa kliplerden oluşuyorsa yine yapay zekâ olduğundan şüphelenmelisiniz. Çoğu yapay zekâ video üretme aracı yalnızca kısa klipler üretebiliyor. Örneğin en gelişmiş yapay zekâ video modeli olan Google Veo 3, maksimum 8 saniyelik klipler üretiyor.

Sesleri kontrol edin

Yapay zekâ ile üretilen videolarda genellikle garip bir şekilde temiz bir ses bulunuyor. Yani gerçek hayattaki gürültüler yok. Ya da bazen ses hiç bulunmuyor. Ayrıca Veo 3'te olduğu gibi diyalog seslendirmeleri genellikle tek ton seslerden oluşuyor.

Yapay zekâ ile yazılan yazıları kontrol edin

Yapay zekâ hâlâ okunaklı metin yazmakta oldukça güçlük çekiyor. Bu durum görsel üretiminde düzelse de videolarda ne yazık ki başarılı değil.

Bu nedenle videodaki çevreyi ve yazı bulunan her bir noktayı kontrol edin. Çarpık harfler, rastgele semboller ya da anlamsız metinler görüyorsanız o video yapay zekâ ile üretilmiş demektir.

Filigran olup olmadığına bakın

Sora ve Veo 3 dâhil olmak üzere birçok yapay zekâ video üretme aracı, ürettikleri içeriği tanımlamak için otomatik olarak filigran veya meta veri yerleştirir. Bu işaretler köşelerde, silik kaplamalar olarak veya dosyada gizli dijital imzalar olarak görünebilir.