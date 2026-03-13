Tümü Webekno
Yapay Zeka, İş Yükünü Azaltacağına Artırdı mı?

Amazon çalışanları, şirket içinde kullanılan yapay zekâ araçlarının işleri kolaylaştırmak yerine daha da artırdığını söylüyor. Yeni bir araştırma da bu iddiaları destekliyor. AI araçlarının hatalarını düzeltmek, çalışanlara beklenenden daha fazla iş çıkarabiliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Teknoloji dünyasında yapay zekâ araçlarının en büyük vaatlerinden biri, işleri hızlandırarak çalışanların yükünü azaltmasıydı. Ancak Amazon cephesinden gelen bazı yorumlar, pratikte durumun pek de böyle olmayabileceğini gösteriyor.

Şirket içinde kullanılan yapay zekâ destekli araçlar, bazı çalışanlara göre işleri kolaylaştırmak yerine yeni görevler ortaya çıkarıyor. Özellikle AI tarafından üretilen çıktıları kontrol etmek ve düzeltmek gerektiği için çalışanlar ekstra zaman harcamak zorunda kalabiliyor.

Araştırma: Yapay zekâ çalışanların iş yükünü artırabiliyor

Konuyla ilgili yayımlanan yeni bir araştırma da çalışanların bu şikâyetlerini destekleyen sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre birçok iş yerinde kullanılan AI araçları, işleri azaltmak yerine çalışanların temposunu artırabiliyor.

Bunun en büyük nedeni ise şirketlerin verimlilik artışı gördüklerinde çalışanlardan daha fazla iş beklemeye başlaması. Yani süreçler hızlandıkça görev sayısı da artabiliyor ve bu durum çalışanların üzerindeki baskıyı yükseltebiliyor.

Yapay zekâ hataları bazen işleri daha da uzatabiliyor

Çalışanların dile getirdiği bir başka sorun ise yapay zekâ çıktılarının her zaman güvenilir olmaması. Bu nedenle AI tarafından üretilen metinler, analizler veya kodlar çoğu zaman insan kontrolünden geçmek zorunda kalıyor.

Bazı çalışanlara göre AI’ın yaptığı hataları düzeltmek, bazen işi baştan yapmaktan bile daha fazla zaman alabiliyor. Bu da teoride zaman kazandırması gereken teknolojinin pratikte ekstra iş yükü yaratmasına neden olabiliyor.

Şirketler AI yatırımlarını artırmaya devam ediyor

Tüm bu tartışmalara rağmen Amazon ve diğer büyük teknoloji şirketleri yapay zekâ yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. AI’ın özellikle uzun vadede iş süreçlerini kökten değiştirmesi bekleniyor.

Ancak uzmanlara göre yapay zekânın gerçekten verimlilik sağlayıp sağlamayacağı, şirketlerin bu araçları çalışanların iş akışına nasıl entegre ettiğine bağlı olacak. Yani AI tek başına çözüm değil; doğru kullanım da en az teknoloji kadar önemli.

