Dünyanın İlk Yapay Zeka İşletim Sistemi: Karşınızda aiWARE

ABD merkezli Veritone isimli bir şirket, dünyanın ilk yapay zeka işletim sistemini geliştirmeyi başardı. "aiWARE" olarak isimlendirilen bu işletim sistemi, programlar yerine yapay zekaları çalıştırıyor. Veritone, yapay zeka işletim sistemlerinin işleri bir hayli kolaylaştırdığını söylüyor.

Bilgisayar ve özellikle de robotik teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yapay zeka, büyük bir önem kazandı. Şirketler artık, dijital dönüşüm programları kapsamında yapay zekaya büyük önemler veriyor, sundukları hizmeti hem daha az hatalı hem de insan gücüne ihtiyaç duymadan sağlayabilmek için çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Yapay zeka teknolojilerine yönelik yapılan bu yatırımlar, şirketlerin değişen dünya düzenine ayak uydurmalarının bir numaralı şartı olarak kabul ediliyor.

Şimdi sizlere, ABD merkezli Veritone isimli bir şirketten ve bu şirketin yaptığı çalışmalardan bahsedeceğiz. Şirketin haberimize konu olmasının nedenini, dünyanın ilk yapay zeka işletim sistemini geliştirmiş olması. Veritone, yapay zeka teknolojilerine yön verecek işletim sistemini "aiWARE" olarak isimlendiriyor ve bu işletim sistemi, ilerleyen yıllarda fazlasıyla karşımıza çıkacakmış gibi görünüyor.

aiWARE, tüketicilere neler sunuyor?

Herhangi bir sektörle ilgili bir yapay zeka geliştirmek ve bu yapay zekayı başarılı bir şekilde kontrol etmek, ciddi anlamda zorlu ve maliyetli bir süreç. İşte aiWARE, bu zorlu sürecin üstesinden kolaylıkla gelinmesini sağlıyor. Oluşturulan yapay zekalar, bu işletim sistemi aracılığıyla kontrol edilebiliyor ve sistem, yapay zekaların karmaşık sürecini kolaylaştırıyor.

Bilgisayarlar ve akıllı telefonlarda kullanılan işletim sistemleri, cihazların donanım parçalarını bir araya getirip verilen komutların çalıştırılması işini görüyor. Aslına bakacak olursak yapay zeka teknolojileri için geliştirilen aiWARE da geleneksel işletim sistemlerine benzerlik gösteriyor. Ancak örneğin Windows 10'da Microsoft Excel çalıştırırken aiWARE'da da yapay zekaları çalıştırıyorsunuz.

aiWARE'ın belki de en etkileyici yanı, bazı yapay zeka motorlarını varsayılan olarak bünyesinde bulunduruyor oluşu. Bu bağlamda tüketiciler, aiWARE'ın konuşma, metin, ses, fotoğraf, biyometrik, veri analizi, veri dönüşümü ve çok daha fazlası için ihtiyaç duyulan yapay zeka teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu motorlarını kullanabiliyorlar. Dilerseniz aiWARE'ın bu yeteneğini, basit bir şekilde örnekleyelim.

Şimdi hep birlikte akıllı telefonlarda kullandığımız sesli asistanları ele alalım. Sesli asistanlar, yapay zekaları sayesinde konuşmanızı algılıyor, ne demek istediğinizi kategorize ediyor ve size hizmet edebilmek adına çalışmaya başlıyor. İşte bu işlemlerin yapılmasında ihtiyaç duyulan yapay zeka motoru, aiWARE'ın içinde zaten yer alıyor. Size sadece düzenlemek ve ihtiyacınıza yönelik olarak kullanmaya başlamak kalıyor.

Yapay zeka teknolojilerinin en sıkıntılı yanları, fazlasıyla karmaşık yapılarda oluşu. aiWARE'ın geliştiricisi olan Veritone, bu konuyu da gözardı etmemiş ve tüketicilere mümkün olan en kolay yapay zeka hizmetini sunabilmek için Conductor isimli bir teknoloji geliştirmiş. Bu teknoloji, yapay zekanın karmaşık yapısını hem çok hızlı hem de maliyetsiz bir şekilde filtreleyerek doğru yapay zeka motorunun kullanılmasını sağlıyor.

Dünyanın ilk yapay zeka işletim sistemi aiWARE, pek çok kurum ve kuruluş açısından fazlasıyla heyecan verici olacak gibi görünüyor. Bakalım bu işletim sistemi, ilerleyen dönemlerde gerçekten vazgeçilmez bir hal mi alacak yoksa yapay zeka üzerine çalışan şirketler, kendi çözümleri ile mi yollarına devam edecekler?