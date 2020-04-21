Sosyal Mesafeyi Kontrol Eden Bir Yapay Zeka Geliştirildi

Landing AI yapay zeka şirketi, koronavirüsten korunmak için gerekli olan önlemlerden sosyal mesafeyi kontrol eden bir yapay zeka geliştirdi. Geliştirilen yapay zeka sayesinde işyerlerinde çalışanların sosyal mesafeyi koruması sağlanabilir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre bütün dünyadaki koronavirüs vaka sayısı 2,4 milyonu geçmiş durumda. Salgın her geçen yayılmaya devam ederken bilim insanları, virüsün aşısını ve tedavisini bulmak için çalışmalara devam ediyorlar.

Hala kesinleşmiş bir tedavisi olmayan virüsten korunmak için bazı temel önlemler almak gerekiyor. İş gibi zorunlu nedenlerle evlerinde kalamayan kişilerin, virüsten korunmak için alabileceği en temel önlem ise sosyal mesafe. Ancak insanlar sosyal mesafe kurallarına her zaman uyamayabiliyorlar. Yapay zeka şirketleri, insanlar arasındaki sosyal mesafeyi tespit etmek için araçlar geliştirmeye başladılar.

Sosyal mesafeyi kontrol eden yapay zeka bu şekilde çalışıyor

Yapay zeka şirketi Landing AI, kameraları kullanarak insanlar arasındaki sosyal mesafeyi tespit eden bir yapay zeka aracı geliştirdi. Şirketin yayınladığı yapay zeka aracı, kameralardan elde ettiği gerçek zamanlı videolarda insanların birbirlerinden güvenli mesafede durup durmadıklarını algılıyor.

Sosyal mesafeyi kontrol eden yapay zeka sisteminde yapay zeka, kamera verilerinden faydalanıyor. Yapay zeka, insanları algılıyor ve insanların etrafında dikdörtgen çerçeveler çiziyor. İnsanların etrafında oluşan dikdörtgen çerçeveler yeşil renklli ise sosyal mesafeye uyulduğu anlamına geliyor. Sosyal mesafeye uymayanlar ise kırmızı kutucuk içine alınıyor.

İşyerlerinde sosyal mesafe, yapay zeka ile kontrol edilebilir

Landing AI, geliştirilen yapay zekanın işyerlerinde insanların sosyal mesafeye uyması için kullanılabileceğini söylüyor. Geliştirilen yapay zeka sayesinde yöneticiler, çalışanların sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edebilirler.

Alışveriş devi Amazon, hala çalışmaya devam eden depolarında çalışanların sosyal mesafelerini kontrol etmek için benzer bir yapay zeka uygulaması kullanıyor. Amazon’un yapay zeka uygulaması ile birbirine çok yaklaşan depo çalışanları uyarılıyor.

Landing AI'ın geliştirdiği sosyal mesafeyi kontrol eden yapay zekanın videosu: