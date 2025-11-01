İzlerken Sizi Düşüncelere Daldıracak Yapay Zekâyı Konu Edinen En İyi Diziler

Günümüzün en önemli teknolojisi konumunda bulunan yapay zekâ, birçok kez dizilere de konu oldu. Biz de yapay zekâyı konu edinen dizileri sizler için derledik.

Günümüzde yapay zekâ, yalnızca teknolojik bir gelişme olmaktan çıkarak insan yaşamının her alanına dokunan bir fenomene dönüştü. Sinema ve dizi dünyası da bu dönüşümden nasibini alarak, yapay zekâyı merkezine alan çarpıcı hikâyelerle izleyicilere hem düşündürücü hem de heyecan verici deneyimler sunuyor. Yapay zekânın bilim kurgu türünün en popüler temalarından biri hâline geldiğini söylememiz yanlış olmaz.

Biz de bu içeriğimizde sizler için yapay zekâyı konu edinen bazı dizileri derledik. Uzun yıllardır sürekli farklı farklı konularda yapay zekâ temalı yapımlar izleyicilerin beğenisine sundu. Bu diziler, sizi yapay zekâ hakkında derin düşüncelere itecek ve ona bakış açınızı değiştirecek. Gelin lafı çok uzatmadan listemize geçelim.

Yapay zekâyı konu edinen diziler

Westworld

Person of Interest

Black Mirror

Devs

Upload

Raised by Wolves

Humans

Travelers

Westworld

Yıl : 2016

: 2016 Oyuncular : Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Anthony Hopkins

: Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Anthony Hopkins IMDb puanı: 8.4

İlk olarak 2016 yılında çıkan Westworld, özellikle ilk 2 sezonuyla yapılmış en iyi yapay zekâ işlerinden biri olarak nitelendirilebilir. Son sezonlarında biraz bozsa da sadece başları bile onu izlemeye yeter. Dizide, insanların her türlü fantezisini gerçekleştirebildiği, gelişmiş androidlerle dolu bir vahşi batı temalı parka gidiyoruz.

Person of Interest

Yıl : 2011

: 2011 Oyuncular : Jim Caviezel, Michael Emerson, Taraji P. Henson

: Jim Caviezel, Michael Emerson, Taraji P. Henson IMDb puanı: 8.5

2011 yılında çıkış yapan Person of Interest, yapay zekâyı konu edinen en iyi diziler arasında yer alıyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip yapım, "Makine" olarak nitelendirilen ve suçları öngörebilen bir yapay zekâ sistemini konu ediniyor.

Black Mirror

Yıl : 2011

: 2011 IMDb puanı: 8.7

Black Mirror, teknoloji dünyasının yakından tanıdığı bir dizi. Bu yapımda her bölümde farklı hikâyeler, oyuncular görüyoruz. Black Mirror'ın birçok bölümünde de yapay zekânın konu ediniliyor. Teknolojinin karanlık yüzünü irdelemesiyle hâlâ izlemediyseniz kesinlikle göz atmanız gereken bir yapım.

Devs

Yıl : 2020

: 2020 Oyuncular : Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Jin Ha, Cailee Spaney

: Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Jin Ha, Cailee Spaney IMDb puanı: 7.6

Bilim kurgu sinemasının öne çıkan yöneticilerinden olan Alex Garland'ın imzasını taşıyan Devs, az bilinen ancak oldukça iyi bir mini teknoloji dizisi. Çok spoiler vermeden anlatacak olursak bu dizide yapay zekânın geleceği görme potansiyeli inceleniyor.

Upload

Yıl : 2020

: 2020 Oyuncular : Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards

: Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards IMDb puanı: 7.8

Yakın gelecekte geçen bu komedi-drama dizisinde insanlar, ölüme yakınken bilinçlerini lüks bir dijital "öbür dünyaya" (Lakeview) yükleyebilmektedir. Dizi, yapay zeka tarafından yönetilen bu sanal yaşamın getirdiği komik ve trajik durumları ele alıyor.

Raised by Wolves

Yıl : 2020

: 2020 Oyuncular : Amanda Collin, Abubakar Salim, Travis Fimmel

: Amanda Collin, Abubakar Salim, Travis Fimmel IMDb puanı: 7.4

2 sezonun ardından iptal edilse de çıktığında belli bir kesmin beğenisini toplayan bir diziydi. Yapay zekâ temasını seviyorsanız göz atabilirsiniz. Yapım, androidlerin gizemli bir gezegende insan çocuklarını büyütmekle görevli olmalarını konu ediniyor.

Humans

Yıl : 2015

: 2015 Oyuncular : Gemma Chan, Katherine Parkinson, Colin Morgan

: Gemma Chan, Katherine Parkinson, Colin Morgan IMDb puanı: 7.9

Yapay zekâyı temeline alan bu yapım, insan görünümündeki "Synth" adı verilen yapay zekâ destekli androidlerin günlük hayata hizmetçi olarak entegre olduğu bir alternatif günümüzde geçiyor. Yapay zekânın bilinç kazanması, aile dinamikleri, önyargı gibi konuları işlemesiyle dikkat çeken bir dizi.

Travelers

Yıl : 2016

: 2016 Oyuncular : Eric McCormack, MacKenzie Porter, Nesta Cooper

: Eric McCormack, MacKenzie Porter, Nesta Cooper IMDb puanı: 8.0

3 sezon süren Travelers dizisi, gelecekteki insanlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, bilincini geçmişe, 21. yüzyıldaki insanların bedenlerine gönderen bir grup ajanı konu alıyor. Bu ajanlar, yapay zekâ destekli bir sistem tarafından yönlendirilerek insanlığın kaderini değiştirmeye çalışıyor.

Yapay zekâyı temeline alan dizilerden bazılarını sizler için derledik. Bu diziler, yapay zekâ teknolojisi hakkında sizi derin düşüncelere iterken bu konuya farklı açılardan bakmanızı sağlayacak. Sizin de önerileriniz varsa yorumlardan paylaşabilirsiniz.