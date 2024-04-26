Ses türeten yapay zekânın, bir insanın kariyerini nasıl etkileyebileceğini gösteren bir olay yaşandı. Bir okul müdürüne kurulan kumpas, ses uzmanlarının çalışması sayesinde ortaya çıkarıldı.

Son dönemlerde hayatımıza iyiden iyiye entegre olan yapay zekâ, ne yazık ki kötüye kullanıma da oldukça müsait. ABD'den gelen haberler, yapay zekânın insan hayatıyla nasıl oynanabileceğini gözler önüne seriyor.

ABD'nin Baltimore şehrinde hizmet veren bir lisede bir öğretmen ile okulun atletik direktörü, lise müdürüne bir kumpas kurdular. Müdürün sesini yapay zekâ ile kullanan ikili, bazı ırkçı söylemler türettiler. Daha sonra da yapay zekânın ürettiği ses kaydını sosyal medyada yaydılar. Tabii okul müdürü ise bu ses kaydının kendine ait olmadığını ileri sürdü. Kolluk kuvvetlerinin devreye girmesiyle söz konusu ırkçı söylemlerin, yapay zekâ ile türetildiği anlaşıldı.

Öğretmen ile atletik direktör tutuklandı

Baltimore polisi tarafından yapılan açıklamada, öğretmen ile okulun atletik direktörünün okul müdürüne kumpas kurduklarının tespit edildiği, ikilinin tutuklandığı ifade edildi. Okul müdürü ise görevine iade edildi. Peki kolluk kuvvetleri, okul müdürüne ait olduğu ileri sürülen seslerin aslında yapay zekâ tarafından türetildiğini nasıl anladılar?

Kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapan ses uzmanları, yaptıkları açıklamada sesin çok düz bir tonda olduğunu, arka plan seslerinin daima aynı olduğunu, nefes seslerinin sabit olduğunu ve konuşma sırasında hiçbir duraklama olmadığını söylediler. Yani yapay zekâ, ses üretiminde fena işler çıkarmıyor ancak bazı eksikleri de mevcut.