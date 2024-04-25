Tupac'ın avukatları, müvekkillerinin sesini yapay zekâ ile kendi şarkısında izinsiz olarak kullanan Drake'e dava açma tehdidinde bulundu.

Kanadalı rapçi Drake, yakın zamanda bir başka rap şarkıcısı Kendrick Lamar'a diss attığı (bizdeki âşık atışmasının rap versiyonu) şarkısında rahmetli rap müzik efsanesi Tupac Shakur'un sesini yapay zekâ ile kopyalayıp kullanmıştı. Tupac'ın ses benzerlik haklarını ihlal eden Drake'ten şarkıyı internetten kaldırması istendi.

Tupac'ın avukatları yaptıkları açıklamada, "Taylor Made" adlı şarkıda Tupac'ın sesinin yapay zekâ aracılığı ile kullanılmasını "tüm zamanların en büyük hip hop sanatçılarından birinin anısının bariz bir şekilde istismar edilmesi" olarak nitelendirdi. Ayrıca Tupac'ın sesinin ya da kişiliğinin kullanılması için Drake'in Shakur ailesinden izin almadığı da belirtildi.

Rap camiasında en büyük kim kavgası

Son haftalarda Lamar, Drake ve J.Cole'un başını çektiği bir grup rap şarkıcısı, en büyük ismin kim olduğu konusunda kavgaya tutuşmuş durumdalar ve birbirlerine laf attıkları şarkılar yayımlıyorlar. "Like That" adlı şarkıda Lamar, Drake'e laf attıktan sonra Drake de "Push Ups" adlı şarkı ile Lamar'ın boyuna, ayakkabı numarasına ve Top Dawg Entertainment ile olan eski anlaşmasına laf ettiği bir şarkı yayımlamıştı. Daha sonra Drake, bir cevap bile beklemeden "Taylor Made" adlı şarkıyı paylaştı.

İşin rap dünyasındaki tartışma boyutunun ötesinde ise yapay zekâ tartışmaları var. Yapay zekâ kullanılarak üretilen müziklere müzik firmalarının nasıl tepki vereceğini de bu parça ile az çok görebiliyoruz. Gelecekte de vefat etmiş sanatçıların ses hakları alınarak yeni şarkıları yapılmaya devam edilebilir.