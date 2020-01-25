İsrailli yazar Yuval Harari, dünyanın ABD ve Çin liderliğinde bir yapay zeka savaşının ortasında olduğunu iddia ediyor. Harari'ye göre, yarışa ayak uyduramayan ülkeler ya iflas edecek ya da sömürge haline gelecek.

Sapiens, Homo Deus ve 21. Yüzyıl için 21 Ders kitaplarının yazarı İsrailli tarihçi Yuval Harari, şu anda dünyanın ABD ve Çin liderliğinde bir yapay zeka savaşının tam ortasında olduğunu ileri sürüyor. Hariri, “Eğer elinizde yeteri kadar veri varsa bir ülkeyi ele geçirmek için o ülkeye asker göndermenize gerek yok. Bu yarışa ayak uyduramayan ülkeler ya iflas edecek ya da sömürge veri kolonisi haline gelecek” diyor.

Davos'ta düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşma yapan Harari, yapay zeka devriminin sadece sınıflar arasında değil ülkeler arasında da öngörülemeyen bir eşitsizlik yaratacağını düşünüyor. 19. yüzyılda İngiltere ve Japonya'nın başlattığı sanayileşmeye benzer bir süreci bugün de ABD ile Çin'in yürüttüğünü savunan Harari, bunun bir bilim kurgu filmi senaryosu olmadığını, tüm dünyanın dengesini bozacak bir durumdan bahsettiğini söyledi.

Dijital diktatörlükler yükselecek

Harari'ye göre eğer yararlarını ve gücünü dağıtacak önlemler alamazsak, yapay zeka birkaç yüksek teknoloji merkezinin aşırı zenginleşmesine neden olacak. İsrailli yazar, yapay zekanın yaratacağı eşitsizlik nedeniyle insanlığın şu anda dijital diktatörlüğün yükselişi tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını da iddia ediyor.

Harari, bu tehlikeyi şu basit denklem aracılığıyla açıklayabileceğini düşünüyor: Biyolojik bilgi çarpı bilgisayar gücü çarpı data, eşittir insanları hackleme yeteneği.

Yuval Harari, daha önce de yapay zekaların gelecekte insanları "hackleyebileceğini" iddia etmişti. "Gelecekte buzdolabınız duygularınızı eşinizden daha iyi anlayacak" diyen Harari, robotlar yüzünden birkaç 10 yıl içinde birçok insanın işe yaramaz hale geleceğini öne sürmüştü. Harari, yapay zekanın yükselmesiyle kitlelerin ekonomik ve siyasi güçlerini kaybedeceğini de söylemişti.

Harari, sadece toplum ve ekonominin değil, bedenlerimizin ve zihinlerimizin de yapay zekadaki atılımla birlikte değişeceğini düşünüyor. Yazara göre, "21. yüzyılın ana ürünleri zihinler ve bedenler olacak."