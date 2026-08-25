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Yapay Zekâ Destekli Siri'ye İlk Başta Herkes Erişemeyebilir! İşte Moral Bozan O İddia

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Yeni bir iddiaya göre iOS 27 ile gelecek yapay zekâ destekli Siri'ye herkes hemen erişemeyebilir. Bir bekleme listesi sistemi görebiliriz.

Yapay Zekâ Destekli Siri'ye İlk Başta Herkes Erişemeyebilir! İşte Moral Bozan O İddia
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, WWDC 2026 kapsamında yeni nesil Siri’yi resmen bizlerle buluşturmuştu. Siri AI ismi verilen yeni sistem, üretken yapay zekâ desteğiyle gelerek sesli asistanı çok daha gelişmiş hâle getiriyordu. Yeni Siri’nin iOS 27 ile kullanıma sunulmasını bekliyorduk. Ancak gelen yeni bilgiler sisteme hemen herkesin erişemeyeceğini ortaya koyuyor.

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MacRumors forumlarında "Mactracker" rumuzlu bir kullanıcının iOS 27, iPadOS 27 ve macOS Golden Gate’in yedinci beta sürümlerinde keşfettiği kodlar, Apple'ın Siri AI için resmi çıkış gününde bir bekleme listesi mekanizmasını devreye sokacağını gösteriyor.

İçerikten Görseller

Yapay Zekâ Destekli Siri'ye İlk Başta Herkes Erişemeyebilir! İşte Moral Bozan O İddia
siri

Siri AI’a erişim için beklememiz gerekebilir

siri

Sistem kodlarında yer alan detaylara göre Apple, Siri AI bekleme listesine katılan kullanıcılara anlık ve dinamik bekleme süresi tahminleri sunacak. Şirket, talebin yoğunluğuna ve sunucu kapasitelerine bağlı olarak kullanıcıya gösterilen tahminî bekleme sürelerini sunucu tarafından canlı olarak güncelleyebilecek. Sırası gelen ve Siri AI erişimi tanımlanan kullanıcılara ise sistem tarafından otomatik bir bildirim gönderilecek.

Benzer bir bekleme listesi sistemi, işletim sistemlerinin beta test süreçleri boyunca da uygulanmıştı. Beta döneminde bazı kullanıcıların Siri AI erişimi alabilmesi bir haftayı bulmuştu. Ancak Eylül ayında gerçekleşecek genel kullanıma açık resmi lansmanın ardından kullanıcıların ne kadar süre sıra bekleyeceğine dair henüz kesin bir süre bilgisi bulunmuyor.

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