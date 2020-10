Yapay Zeka Öksürükten Koronavirüsü Teşhis Edebiliyor

Koronavirüsle temas etmesine rağmen semptom göstermediğini düşünen pek çok kişi var. Yeni bir yapay zeka uygulaması bu kişilerin koronavirüs taşıyıp taşımadığını öksürük seslerinden tespit edebiliyor.

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede belki de en zor noktalardan biri asemptomatik kişilerin tespiti. Bu kişiler hastalığı taşımalarına rağmen herhangi bir belirti göstermiyorlar. Bu nedenle de tespit edilmeleri çok daha zor oluyor.

ABD’deki MIT’den bilim insanları, koronavirüs taşıyıcısı ancak asemptomatik (belirti göstermeyen) kişilerin farklı bir şekilde öksürdüğünü ortaya çıkardı. Bu farkı insan kulağı algılayamıyor olsa da yapay zeka çözümleyebiliyor.

Öksürükten virüs tahlili

MIT araştırmasına göre asemptomatik kişiler virüsün emarelerini taşıyorlar, yalnızca biz fark edemiyoruz. Bu kişilerin ayırt edilmesi için kullanılabilecek en temel yöntemlerden biri ise nasıl öksürdüklerini analiz etmek. Sağlıklı kişi ile asemptomatik kişi öksürüğü arasındaki farkı yapay zeka ayırt edebiliyor.

IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology’de yayımlanan makaleye göre geliştirilen yapay zeka, zorlama öksürükler arasındaki farkı bulabiliyor. Bu öksürük örnekleri ise internetten gönüllü insanlardan toplandı. Bunun için laptop, internet tarayıcı ya da akıllı telefonlardan öksürük örnekleri alındı.

Araştırmacılar geliştirdikleri sistemi binlerce öksürük ve konuşma örneğiyle eğitti. Geliştirilen model bu örnekler üzerinde yaptığı çalışmanın sonucunda asemptomatik kişileri tespit etmede %98,5 gibi oldukça yüksek bir oran elde etti. Öksürük tanımlaması için ise tamamı testi pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen kişilerden alınan örnekler kullanıldı.

Uygulama gelebilir

Ekip şu anda kullanıcı dostu bir uygulama geliştirerek öksürükle koronavirüs analizi yapmak için kolları sıvamış durumda. Uygulamanın resmi kurumlardan onay alması ve geniş kullanım alanına ulaşmasıyla asemptomatik kişilerin tespiti de çok daha kolay hale gelecek. Kişiler yalnızca uygulamaya girip öksürük örneği verecek ve buna göre Covid-19 ile temaslı olup olmadıklarını öğrenebilecekler.

Araştırmanın yazarlarından Brian Subirana, bu uygulama sayesinde pandeminin yayılmasının azaltılabileceğini, insanların sınıf, fabrika, restoran gibi ortamlara girmeden önce kendilerini tetkik edebileceğini ifade etti.