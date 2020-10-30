Koronavirüs Aşısı Yapılacaklar, e-Nabız'dan Belirlenecek

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının uygulanacağı vatandaşlarla ilgili bir çalışma başlattı. Bu çalışmayla bakanlık, e-Nabız uygulaması üzerinden genç ve sağlıklı bireyleri belirleyerek, bu bireylere koronavirüs aşısı yapacak. Ocak ayında ülkeye girmesi beklenen Çin yapımı aşıların, 2,5 milyon vatandaşa uygulanacağı ifade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir çalışma başlattı. e-Nabız uygulaması üzerinden başlatılan bu çalışma, tıpkı grip aşısında olduğu gibi koronavirüs aşısında da ilk kimlerin aşı vurulabileceklerinin belirlenmesini kapsıyor. Edinilen bilgilere göre koronavirüs aşısı, öncelikle 65 yaş ve üzerinde olan riskli gruba değil, genç ve sağlıklı vatandaşlara vurulacak.

Hükümet yetkililerine yapılan açıklamalara göre Türkiye, Çin'de üretilen 5 milyon adet koronavirüs aşısı alacak. Ocak ayında yurda gelmesi beklenen bu aşılar, iki doz halinde uygulanacak. Yani ilk etapta gelecek olan koronavirüs aşıları, 2,5 milyon vatandaşa uygulanacak. Haliyle de Sağlık Bakanlığı, bu aşıları en iyi şekilde değerlendirmek için titiz bir çalışma yürütüyor.

Koronavirüs aşısı, önce genç ve sağlıklı kişilere uygulanacak

Edinilen bilgilere göre Türkiye'ye gelecek 5 milyon adet koronavirüs aşısı, önce sağlıklı ve gençlere yapılacak. Böyle bir karar alınmasının altında yatan nedense, 65 yaş ve üzerindeki riskli gruplar üzerinde test yapılmamış olması. Bu sayede Sağlık Bakanlığı, yaşlıları riske atmamış olacak. Yapılan açıklamalara göre bu aşının uygulanacağı kişilerde herhangi bir sağlık sorununun yaşanması beklenmiyor.

Sağlık Bakanlığı, grip aşısı uygulanacak kişiler için ağır şartlar getirmiş, bu şartlar bir süre boyunca tartışılmıştı. Koronavirüs aşısıyla ilgili kıstaslarsa biraz makul görünüyor. Edinilen bilgilere göre sağlık personelleri, polisler ve insan yoğunluğunun yüksek olduğu işlerde çalışan genç ve sağlıklı kişiler, koronavirüs aşısını ilk vurulan grup olacak.

Üzerinde çalışılan koronavirüs aşılarının bağışıklık etkisinin ne kadar süreceği şu an için bilinmiyor. Ayrıca pandemiyle ilgili yapılan orta vadeli çalışmalarda, üç kıstas üzerinde duruluyor. Bu kıstaslar; aşının bağışıklık durumu, virüsün mutasyona uğrayarak yok olma ihtimali ve toplumsal bağışıklık olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlara göre pandemi, alınacak tedbir ve aşı uygulamaları sayesinde önümüzdeki yaz sonuna doğru sona erebilir.