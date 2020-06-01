Bir Yapay Zeka, Napolyon’un Gerçek Yüzünü Oluşturdu

Hollandalı fotoğrafçının yaptığı bir projede bir yapay zeka, Napolyon’un çizilmiş resimlerini kullanarak imparatorun gerçek yüzünü oluşturdu. Oluşturulan yüz, son derece gerçekçi gözüküyor.

Fransa’nın en ünlü imparatoru olan Napolyon Bonapart’ın yüzü, bir yapay zeka yardımıyla gerçeğe yakın bir portreye dönüştürüldü. Yaşadığı dönemde Jacques Louis-David, Horace Vernet ve Vasiliy Vereşagin gibi ressamlar tarafından resmi çizilen Napolyon’un, Hollandalı fotoğrafçı Bas Uterwijk sayesinde fotoğrafa yakın bir portresi oluşturuldu.

1804 - 1814 yılları arasında kendisini Fransa İmparatoru ilan eden Napolyon Bonapart, 1815 yılındaki yenilgisine kadar Avrupa’nın en büyük komutanlarından biri olarak kabul edildi. Bu süreçte bazı başarılı resim çalışmalarıyla resmedilen komutan, yapay zekanın yardımıyla gerçekçi bir görünüme kavuştu.

“Ganbrood” takma ismini kullanan Hollandalı sanatçı tarafından gerçekleştirilen projede, Art Breeder sayesinde pek çok tablo bir araya getirildi. Mesela Napolyon’un üstündeki giysileri, ressam Jacques-Louis David’in tablosundan aldığını söyleyen Uterwijk, Napolyon’un resmedildiği tüm resimleri alıp nasıl bir görünüme sahip olması gerektiğine karar veren bir yapay zekadan yardım almış.

Karşımıza çıkan görüntü, yapay zekaların ne kadar güçlendiğini de gözler önüne seriyor. Çizilen resimlerden edindiği bilgilere göre çok gerçekçi bir Napolyon portresi oluşturmayı başaran yapay zeka, daha da fazla geliştiğinde gerçeğinden ayırt edilemeyecek figürler tasarlayabilir.

Peki, sizce yapay zekanın Napolyon Bonapart çizimi gerçekçi olmuş mu? Bu teknoloji nereye doğru gidiyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlere bildirebilirsiniz.