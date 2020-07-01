20 yıldan uzun süredir sinema dünyasında yer alan Zeynep Özbatur Atakan, Oscar ödüllerine de karar veren akademiye davet edildi. Başarılı yapımcı, haberi Instagram’dan paylaştı.

Dünyanın en prestijli sinema ödülleri arasında yer alan Oscar ödülleri, aslında Akademi Ödülleri olarak adlandırılır. Oscar daha ziyade insanların diline yerleşmiş bir takma isimdir. Ödüllere karar veren jüri de oldukça seçkin isimlerden oluşturuluyor.

Kabul edilmenin oldukça zor olduğu Akademi’ye bir Türk yapımcı davet aldı. Zeynep Atakan, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, Academy of Motion Picture Arts and Sciences'a davet edildiğini açıkladı.

Akademi’de bir Türk yapımcı

1999 yılında reklamcılık sektöründen sinemaya geçen yapımcı Zeynep Atakan, 2007 yılında ise sadece sinema projeleri üretmek amacıyla Zeynofilm’i kurdu. Ayrıca çeşitli ödüller kazandı ve Avrupa Görsel İşitsel kadın Ağı gibi organizasyonlarda da yönetici konumunda bulunuyor.

Özellikle Nuri Bilge Ceylan ile yaptığı iş birlikleriyle tanınan yapımcının diskografisi ise şu şekilde:

2018 Ahlat Ağacı, Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

2014 Kış Uykusu, Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

2011 Bir Zamanlar Anadolu’da, Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

2008 Üç Maymun, Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

2006 İklimler, Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

2002 Hiçbiryerde, Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu

1999 Lola+Bilidikid, Yönetmen: Kutluğ Ataman

Yapımcı aynı zamanda EFA European Film Academy, APSA Asia Pacific Screen Academy ve EWA European Women Audiovisual Network üyeliğine de sahip. Yapımları pek çok ödül kazanan Atakan, sinema sektöründe farklı roller de üstleniyor.

Oscar ödülleri nasıl belirlenir?

Akademide yaklaşık 6000 üye bulunuyor ve bu üyelerin verdiği oylara göre ödüllerin kazananları ortaya çıkıyor. Her üye ilk aşamada kendi alanındaki filmlere oy veriyor ve en iyi 5 filmi seçiyor. Öte yandan En İyi Film kategorisinde ise alanı ne olursa olsun herkes oy kullanabiliyor. Bu kategoride 9 film seçiliyor.

Akademi’ye katılmak için ise en az iki üye tarafından sizin tavsiye edilmeniz gerekiyor. Daha önce de Oscar Akademisi’ne Deniz Gamze Ergüven ve Gökhan Tiryaki dahil edilmişti. Nuri Bilge Ceylan da Akademi’nin davet ettiği isimler arasına girmişti.