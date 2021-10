ABD donanmasına ait USS Kidd adlı muhrip geminin Facebook sayfası geçtiğimiz hafta hack'lendi. Sayfayı ele geçiren kişi iki gün boyunca sayfa üzerinden yaptığı canlı yayınlarda Age of Empires oynadı.

Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait muhrip gemi USS Kidd'in Facebook sayfası bir yayıncı tarafından hack'lendi. Sayfanın kontrolünü iki gün boyunca elinde tutan yayıncı sayfa üzerinden yaptığı canlı yayınlarda Age of Empires oynadı.

ABD donanmasına ait haber sitesi olan Task and Purpose sitesine konuşan donanma sözcüsü Nicole Schwegman, konu hakkında "USS Kidd'in (DDG 100) Facebook resmî sayfası hack'lenmiştir. Bu sorunu çözmek için şu anda Facebook teknik destek ekibiyle çalışmaktayız." dedi.

Hacker, Age of Empires oynadığı yayınların isimlerinde alaycı ifadeler kullandı

Yayıncının yaptığı, "Hahahahaha" adlı ilk yayın 3 Ekim akşamı başladı. İkinci yayın ise "play game" adı altında 4 Ekim günü başladı. Diğer yayınlarda da yine "hi everyone", "hi guys", "ffffffff" gibi alaycı ifadeler kullanıldı.

Donanma nihayetinde hesabın kontrolünü yeniden ele geçirdi ve tüm videoları silerek Kidd'in Facebook sayfasını gemi ve mürettebat fotoğrafları, videoları ve dağıtım güncellemelerinden oluşan koleksiyonla doldurdu. Neyse ki donanmanın yaşadığı bu skandalın görüntüleri gelecek kuşaklar için yakalandı.

Olay ilginç ve komikti ancak aynı zamanda, bu haftanın başlarında Twitch'in de büyük bir saldırıya maruz kalmasının ardından güvenlik ihlalinin daha geniş etkileri hakkında meşru endişelere yol açtı. Yayıncı, donanmaya ait resmî Facebook sayfasını nasıl ele geçirebildi? Donanma güvenliği potansiyel olarak tehdit altında mıydı?

İşin aslının ortaya çıkması çok da uzun sürmedi:

ABD donanması, dün bir güncelleme yayınlayarak olayın perde arkasını açıkladı. Açıklamada, yaşanan durumun sebebi USS Kidd gemisinin sosyal medya hesabı yöneticisinin Age of Empires oyununa girmeden önce donanmaya ait hesaptan çıkış yaparak kendi hesabına geçmeyi unutmuş olması şeklinde ifade edildi.