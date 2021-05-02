Yargıtay'dan Şirket Bilgisayarı Kullanımına Yönelik Karar

Yargıtay tarafından verilen bir karar ile şirket bilgisayarını şahsi amaçlarla kullanmak, işverenin güvenini kötüye kullanmak olarak kabul edildi. Mesai saatleri içerisinde şirket bilgisayarıyla iş ile ilgili olmayan sitelerde vakit geçirmek haklı fesih sebebi olarak değerlendirildi.

Şirketler tarafından çalışanlarına verilen bilgisayarların şahsi amaçlarla kullanılmasına yönelik soru işaretleri olanlar için cevap niteliğinde bir karar alındı. Yargıtay tarafından açıklanan kararda, şirket bilgisayarını mesai saatlerinde şahsi amaçlarla kullanmak haklı fesih sebebi sayıldı.

Bir şirkette kalite kontrol sorumlusu olarak çalışan bir kişi, iddialara göre şirket bilgisayarından mesai saatlerinde sosyal medya platformlarını ziyaret ettiği gerekçesi ile işten çıkarıldı. İşten çıkarılması sonrası İş Mahkemesi'ne başvuran çalışan, sözleşmesinin haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini söyledi ve kıdem tazminatı ile ihbar tazminatını alabilmek için işverenlerine karşı dava açtı.

İşveren, çalışanın mesai saatlerinde bahis sitelerine girdiğini iddia etti:

Davalı şirket, çalışanının mesai saatleri içerisinde işi ile ilgili olmayan siteleri ziyaret ettiğini ve online bahis oynadığını ifade etti. Bu bağlamda çalışanın sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2-e bendi uyarınca "işverenin güvenini kötüye kullandığı" gerekçesi ile haklı olarak feshedildiği savunuldu.

Mahkemenin kısmen kabulüne karar verdiği davayı, davalı işveren temyiz etti. Yargıtay ise davacının tüm uyarılara rağmen mesai saatlerinde bu davranışını devam ettirmesine dikkat çekti. Aynı zamanda yargıtay, bu yaşananlar sonrası işveren tarafından uygunsuz web sitelerine erişimin engellenmesi yönünde tasarrufta bulunulduğu iddialarını da öne çıkardı.

Yargıtay tarafından açıklanan kararda şu ifadelere yer verildi;

"Davacı konuyla ilgili savunmasında olayı kabul etmiş ancak sadece mola saatlerinde bilgisayarı şahsi işleri ile ilgili olarak kullandığını belirtmiştir. Davacının mesai saatleri içerisinde bilgisayarı şahsi işleri için kullanması ve görevi gereği yaptığı işle ilgisi olmayan web ve sosyal paylaşım sitelerine girmesi doğruluk ve bağlılığa aykırı olmakla, işverenin güvenini kötüye kullanmak mahiyetindedir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının internet üzerinden bir takım web sitelerine girdiği tespit edilmiş ancak bunun hangi saat aralıklarında olduğu veya işverenin erişimini engellediğini belirttiği siteler olup olmadığı yeterince açıklığa kavuşturulmamış ve belirlenmemiştir. Bu nedenle, davacıya tahsis edilen bilgisayarda, konusunda uzman bilirkişi aracılığı ile yeniden inceleme yaptırması gerekir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."