Boston Consulting Group tarafından yayımlanan En Yenilikçi Şirketler 2021 raporu, pandemi şartlarına en iyi şekilde uyum sağlayan şirketleri ortaya çıkardı. Rapora göre inovasyonu öncelikleri arasına yerleştiren şirketlerin oranı yüzde 10 artmış durumda.

Boston Consulting Group (BCG) tarafından kurumsal inovasyon odaklı olarak hazırlanan "En Yenilikçi Şirketler 2021" raporu, özellikle COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik şok ile birlikte inovasyonun çok daha önemli hale gelmesine neden oldu. Rapora göre şirketlerin yüzde 75'i, inovasyonu ilk üç önceliği arasında görmeye başlamış durumda.

İnovasyonu en önemli gündem maddelerinden biri haline getiren şirketlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artış göstermiş durumda ki bu, 2005 yılından bu yana görülen en büyük yıllık artış. BCG araştırmacılarına göre şirketler, inovasyona verdikleri önceliği artırmış olsalar da çoğu şirket bir inovasyon gerçekleştirecek sistemlere, süreçlere ya da yeteneklere sahip değil.

2021 yılı dünyanın en yenilikçi 50 şirketi:

BCG, en yenilikçi şirketleri; yenilik yapma arzusunu bunun için gerekli sistemleri ve süreçleri sağlayan şirketler olarak görüyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, BCG tarafından 2021'in en yenilikçi şirketi ilan edilirken; Google'ın çatı şirketi olan Aphabet, Amazon, Microsoft ve Tesla, listenin ilk 5 sırasında yer alan diğer şirketler oldular.

2021 yılında dünyanın en yenilikçi 10 şirketi şu şekilde;

Apple Alphabet Amazon Microsoft Tesla Samsung IBM Huawei Sony Pfizer

BioNTech ile birlikte geliştirmiş oldukları COVID-19 aşısı ile son bir yılımızı esir alan salgına karşı umut olan Pfizer'in teknoloji şirketlerinin arasında dünyanın en yenilikçi şirketlerinden biri olarak gösterilmesi, şirket adına sevindirici bir gelişme. Pfizer, bu başarısı ile Siemens, LG, Facebook gibi devleri geride bırakmış durumda.

Bir e-ticaret devi olan Amazon'un dünyanın en yenilikçi şirketlerinden biri olarak gösterilmesi şaşırtıcı gelebilir ancak Amazon, salgının patlak gösterip insanların eve kapanmasıyla birlikte sipariş sayında astronomik bir artışla karşılaştı. Amazon, artan talebe yanıt verebilmek için pandemi şartlarına en hızlı uyum sağlayan şirketlerden biri olmuştu.