Hemi Autoworks ve Ellsworth Racing tarafından ortak geliştirilen Highway Star, Las Vegas'ta düzenlenecek 2020 SEMA fuarının merakla beklenen araçlarından. Highway Star'a gücünü veren motorsa Hellcat V8.

Dodge Viper'ın boru şeklindeki şasisi ve 1970 model Dodge Challenger'ın gövdesi, Hellcat motoruyla birleşse ne olurdu? Hemi Autoworks ve Ellsworth Racing'in ortak tasarladığı yeni otomobile, ünlü rock grubu Deep Purple'ın 1972 yılındaki şarkısından esinlenilerek Highway Star adı verildi. Las Vegas'ta düzenlenmesi planlanan geleneksel SEMA otomobil fuarının bu sene merakla beklenen araçlarından biri de Highway Star olacak.

Otomobilin motoru, süper şarjlı 6,2 litre Hellcat V8 olarak karşımıza çıktı. Süper şarj sistemi, Kong Performance'tan ve ısı engelleyici halkası FI Interchillers'tan alındı. Şasinin, gövdeyle tam olarak uyumlu hâle gelebilmesi için 13 inç (33 santimetre) esnemesi gerekiyordu. Gövde de 1970 Challenger'a göre 1,5 inç (3,8 santimetre) genişlemiş durumda. Daha hacimli çamurluklarla birlikte genişlik toplamda 4 inç (10,1 santimetre) kadar artmış olacak.

Hemi Autoworks ve Ellsworth Racing, çok sayıda ortakla çalıştı:

Hemi Autoworks ve Ellsworth Racing, Highway Star'ı geliştirmek için elektrik tesisatı konusunda Ron Francis Wiring'le, tamamlayıcı filtreleme sistemi konusunda Pareto Point Inc. ile çalıştı. Highway Star projesine yardımcı olan diğer şirketler arasında; hortumlar ve yakıt borularında, hidrolik direksiyon sisteminde ve süper şarj soğutucusunda Hot Rod Fuel Hose, hafif camdaysa Racing Shields yer alıyor. Vinil döşeme ve diğer bir dizi tasarım ögeleri YearOne tarafından sağlandı.

Otomobilin frenleri, yaylı amortisörleri ve soğutucuları; Complete Performance Motorsports'un da yardımıyla geliştirildi. 19 inçlik Viper lastiklerine sahip olan Highway Star'ın motoru, gücünü üç diskli Mantic debriyaj ve Viper vites kutusu aracılığıyla iletiyor.

Highway Star projesinin arkasındaki kişiler, otomobilin yalnızca SEMA ile sınırlı bir ürün olmasını istemediklerini, gerçek bir sokak yarışı otomobili için de sürecin devam ettiğini belirtiyorlar. Bunun için de tamamlanmış otomobilin ulusal çapta otomobil yarışlarına katılması planlanıyor.