Yaşını Geri Alabilen Bir Deniz Canlısı Keşfedildi

Yaşını geri alabilen bir deniz canlısı, bilim insanları tarafından yanlışlıkla keşfedildi.

Norveç'te bulunan Bergen Üniversitesi'nden bilim insanları, laboratuvarlarında yaptıkları çalışmada ilginç bir keşifte bulundu. Bilim insanlarının incelediği bir denizanası türünün yaşını geriye alabildiği ortaya çıktı. Mnemiopsis leidyi ya da taraklı denizanası olarak bilinen bu tür, gençleşebildiği bilinen ikinci denizanası türü oldu.

Araştırmacı Joan J. Soto-Angel, laboratuvarında yaptığı çalışmalarda ilginç bir durumla karşılaştı. Araştırmacının incelediği yetişkin taraklı denizanası aniden larva aşamasına, yani çok daha genç bir hâline döndü. Araştırmacılar da bu durumu gözlemlemek için çalışmalara başladı ve taraklı denizanasının, stres durumunda yaşını geri çekebildiğini fark etti.

Bu yetenek milyonlarca yıllık olabilir

Bilim insanları, bu ilginç yeteneğin milyonlarca yıl önce ortaya çıkmış bir özellik olabileceği teorisi üzerinde duruyor. Araştırmacılara göre bu türden yaşını geri alma becerileri ilk hayvan türlerinden birinde görülebiliyor. Bu gelişmenin, canlıların yaşam döngüsündeki esnekliği ve gelişim süreçlerini ortaya çıkarmayı hedefleyen bilim insanları için önemli bir başlangıç noktası olduğu belirtiliyor.

Soto-Angel ve meslektaşı Paul Burkhardt, konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, yaşı geriye alma sürecinin moleküler düzeyde nasıl çalıştığını anlamak olduğunu ifade ettiler. İki araştırmacıya göre yaptıkları çalışma, taraklı denizanaları üzerinde yapılacak olan yeni araştırmaların da kapısını açtı.

İnsanlar için yaşlanmayı durdurmak ya da tamamen geri almak, en azından şu an için bir hayal ancak bu tür keşifler, ileride insanların yaşlanmasını geri almanın yolunu da açabilir.