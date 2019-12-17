Yayaları Çevredeki Tehlikelere Karşı Uyaran Akıllı Kulaklık

Columbia Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü’nden araştırmacılar, çevredeki tehlikelere karşı yayaları uyaran akıllı bir kulaklık sistemi geliştirdi. Kulaklıklar, yaklaşmakta olan araçların sesini algılamak için bir dizi minyatür mikrofon kullanıyor.

Eminim sokakta yürürken kafalarını akıllı telefonlarından kaldırmayan insanlara rastlamışsınızdır. Hatta belki de o insanlardan biri de sizsiniz. Etrafında olan bitenden ziyade tamamen telefonlarına odaklanan kişilere bir isim dahi bulunmuş durumda: Twalking.

ABD’de, twalking’in neden olduğu ölüm ve ciddi yaralanma oranları son yedi yılda üç kat arttı. Columbia Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü’nden araştırmacılar, yaşanabilecek ölümcül kazaları önlemek amacıyla kullanıcılarını yakınlardaki tehlikelere karşı uyaran bir akıllı kulaklık sistemi geliştiriyor.

Kulaklıkla yürürken dış dünyadan kopmanızı önleyen kulaklık

Düşük güçteki sinyalleri dahi algılayabilen kulaklıklar, yaklaşmakta olan araçların farklı sesini algılamak için bir dizi minyatür mikrofon kullanıyor. Sokaktan ve yakındaki araçlardan yüzlerce farklı sesi sınıflandıran bir makine öğrenme teknolojisinden güç alan akıllı kulaklık sistemi, yaklaşan bir arabanın sesini tespit ettiğinde, kullanıcının akıllı telefonuna uyarı mesajı gönderiyor.

Proje, 2017 yılında Ulusal Bilim Vakfı tarafından 1.2 milyon dolar hibe aldı ve o zamandan beri IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) konferasında ‘En İyi Sunum Ödülü’ ve ACM'den ‘En İyi Demo Ödülü’ dahil olmak üzere birkaç onursal ödüle layık görüldü.

Yayaları korumayı amaçlayan kulaklık, yakında ticari bir ürün haline gelebilir

Columbia Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü’nden Yardımcı Doçent Fred Jiang, “Yayalar için sesli uyarı mekanizması oluşturan ucuz ve düşük güçlü bir teknolojinin geliştirilmesi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Kulakları dünyanın en kaotik şehirlerinden New York’ta test eden araştırmacılar, yakın zaman içinde ticari kullanım için bir prototip oluşturmayı umuyor.