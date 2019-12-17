Dünyanın en popüler ses sistemleri üreticilerinden biri olan JBL, güneş enerjisi ile çalışan ve uygun koşullar altında neredeyse sınırsız pil ömrü vadeden yeni kablosuz kulaklık modeli Reflect Eternal’ı tanıttı.

Başarılı kulaklık ve Bluetooth hoparlör modelleriyle ülkemizdeki kullanıcılar tarafından da en çok tercih edilen markaların başında gelen JBL, kablosuz kulaklık piyasasındaki iddiasını birkaç çıta daha yukarı taşıyacak bir modelle karşımıza çıktı.

Amerikalı şirketin Reflect Eternal adını verdiği yeni Bluetooth kulaklığı, doğru koşullarda potansiyel olarak sınırsız pil ömrü sunmak için kafa bantlarında bir dizi güneş paneli kullanıyor. JBL, kulaklıkları günde sadece 2,5 saat açık havada takmanın, neredeyse sınırsız kullanmanız için yeterli olabileceğini söylüyor; ancak bu deneyim için, kulaklıkları nispeten güneşli bir günde takmanız gerekecek.

Şirket, doğrudan güneş ışığına göre çok daha az etkili olmasına rağmen, Reflect Eternal’ın mekan aydınlatmasından bile şarj olabileceğini belirtiyor. Reflect Eternals, solar şarj yetenekleri dışında diğer tüm kablosuz kulaklık modelleri ile benzer bir çalışma mantığına sahip.

Hem Google Assistant hem de Alexa desteğiyle gelen kulaklık, güneş enerjisi dışında USB üzerinden de şarj edilebiliyor. 99 dolarlık ön sipariş seçeneğine sahip olan JBL Reflect Eternal, Ekim 2020 tarihinde piyasaya çıkacak.

Bu arada tüketici elektroniğinde yenilenebilir enerji çözümlerini kullanan tek marka JBL değil. Logitech'in yıllarca tekrar şarj etmek zorunda kalmadan tekrar tekrar kullanılabilen güneş enerjisi desteğine sahip bir klavyesi bulunuyor. Ayrıca Garmin de bu yılın başlarında yerleşik bir güneş paneli kullanan yeni akıllı saatini tanıtmıştı. Tüm bu gelişmeler, yakın gelecekte yenilenebilir enerji çözümlerinin çok daha fazla cihazda tercih edilebileceğini gösteriyor.

JBL Reflect Eternal için yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: