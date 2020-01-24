Yazılım Testi Alanındaki Çok Önemli Bir Kaynak Artık Türkçe

Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish Testing Board - TTB), Uluslararası Yazılım Test Yeterlilik Kurulu’nun (ISTQB) sertifikasyon sınavlarında kullanılan en önemli kaynaklardan Foundation Level Syllabus 2018’i Türkçeye kazandırdı.

2006 yılında yazılım test ve kalite alanında dünyanın en saygın gönüllü organizasyonu olan Uluslararası Yazılım Test Yeterlilik Kurulu’na (ISTQB) bağlı olarak kurulan Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish Testing Board - TTB), Türkiye’deki bilişim profesyonellerinin yazılım testi alanında uluslararası standartlara uygun olarak eğitilmesi amacıyla pek çok sertifikasyon programı düzenliyor.

Bir süredir ISTQB’nin sertifikasyon sınavlarında kullanılan en önemli kaynaklardan Foundation Level Syllabus 2018’in Türkçeye çevrilmesi için çalışan TTB, yazılım testi alanında uzmanlaşmak isteyenlerin beklediği müjdeyi nihayet verdi. Söz konusu kaynağı “Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Versiyon 2018” adı ile Türkçeye kazandıran TTB, böylece en güncel bilgileri Türk yazılım testi uzmanı adaylarına kazandırmış oldu.

Türkçeleştirilen döküman, test uzmanı olmak isteyen kişilere önemli bir kaynak olacak

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TTB Başkanı Koray Yitmen, bu değerli dokümanı sektör profesyonellerine sunmak amacıyla 2019 yılı içerisinde çalışmalara başladıklarını ve çeviriyi Aralık 2019 itibarıyla tamamladıklarını ifade etti. Yazılım testi sektörünün tüm dünyada yıllık ortalama yüzde 14 seviyesinde büyüme gösterdiğine dikkat çeken Yitmen, “Sektör geliştikçe bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişilerin sayısı da gün geçtikçe artıyor.Ekim 2019 itibariyle Türkiye’de ISTQB sınavlarına giren katılımcı sayısı 4 bine yaklaştı. Türkçeleştirdiğimiz doküman ile ülkemizdeki test uzmanı sayısının daha da artmasına destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

Dünya genelinde şimdiye kadar ISTQB sınavlarına giren 920 binden fazla yazılım testi uzmanı adayının Temel Seviye Ders Programını indirip en az bir kere okuduğunu belirten TTB Başkanı Yitmen, Türkçeye kazandırılan kaynağın PDF dosyası olarak derneklerinin resmi internet sitesinden indirilebileceğini aktardı. Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Versiyon 2018’i buradan indirebilirsiniz.