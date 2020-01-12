CES 2020'de Tanıtılan ve Yemeği Buharla Isıtan Yemek Kutusu

Yanında yemek taşıyan ancak bu yemeği her zaman soğuk olarak tüketmek durumunda kalanlar için iyi bir haberimiz var. CES 2020’de tanıtılan bir yemek kutusu, buhar kullanarak yemeğinizi ısıtıyor.

Okulunuza ya da iş yerinize evden yemek götürmeniz için pek çok nedeniniz olabilir. Diyetinize uygun yemek yapmışsınızdır, yemekhanede çıkan yemeği sevmiyorsunuzdur, bu yöntem size daha çok hitap ediyor olabilir, nedenler çok. Bütün yemek taşıyan insanların ortak şikayetlerinden biriyse yemeğin soğuması.

Hollandalı bir girişim, Heatbox adlı ürününü CES 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda tanıttı. Bu yemek kutusu bir saklama kabı ya da beslenme çantasından daha farklı özelliklere sahip. 755 ml iç hacme sahip olan ve 430 gram yemek taşıyabilen bu kutunun özelliği ise yemeğinizi buharla ısıtması.

Buharda ısınan hakiki ev yemeği

Heatbox’ın ölçüleri 24 cm x 15,5 cm x 7,6 santimetre. Bu da standart bir öğünü kutuya sığdırabildiğiniz anlamına geliyor. Kutuyu diğer kutulardan ayıran özelliği ise yemeğinizi buharla ısıtması. Firmaya göre bu yöntem hem yemeğinizin besin değerlerini koruyor, hem de mikrodalgada ısıtılan yemeklerden daha lezzetli olmasını sağlıyor.

Kutunun üzerinde bulunan ısıtma düğmesine bastığınızda kutu çalışmaya başlıyor. İsterseniz bu özelliği akıllı telefon uygulamasından da kullanabiliyorsunuz. Kutunun üç farklı ısıtma modu bulunuyor: düşük, orta ve yüksek. Pilav için orta seviye tavsiye ediliyor. Kutunun doğru şekilde çalışması için her sabah 20 ml suya ihtiyaç duyduğu da belirtiliyor.

Ürünün çıkışı Ağustos 2020’de

Heatbox’ın 3 kullanımda bir şarj edilmesi gerekiyor. Firma yemek kutusuyla birlikte bir de USB-C kablosu veriyor. Kutunun tamamen şarj olması ise yaklaşık olarak 90 dakika sürüyor. Depolanan enerji suyu buhara dönüştürmek için kullanılıyor.

Ürün şu anda kitle fonlama aşamasında ve Indiegogo üzerinden alınabiliyor. Kutunun fiyatı ise buharından daha fazla el yakıyor, 129 Euro (yaklaşık 845 TL). Ürünün teslimatlarının ise bu yılın ağustos ayında başlayacağı belirtiliyor. Kutunun tanıtım videosunu aşağıda görebilirsiniz.