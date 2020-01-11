Bu sene Las Vegas'ta düzenlenen teknoloji fuarı CES'te, sıradan insanların asla ödeyemeyeceği fiyatlarda ürünler de yer alıyor. 8K televizyonlardan su geçirmez drone'lara, yapay zeka destekli çamaşır makinelerine çok sayıda yeni ürün görücüye çıktı.

Dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olan CES, 2020 yılında Las Vegas'taydı. Teknoloji rüyalalarının gerçeğe dönüştüğü bir etkinlik olan CES'te halkın satın alamayacağı fiyatlardaki ürünler de tanıtılıyor. Bu ürünler arasında devasa 8K televizyonlar, su geçirmez dronelar, yapay zeka destekli çamaşır makineleri ve Alexa destekli Lamborghini'ler de yer alıyor.

4 bin 500 sergi sahibinin yüz binlerce ürünü tanıttığı fuardaki en gösterişli ve istek uyandıran 4 ürün şöyle:

1. Amazon Alexa destekli Lamborghini Huracan Evo

Seçilmiş Lamborghini bayilerinde satışa çıkan yeni Lamborghini'nin fiyatı 300 bin dolara yakın. Yeni Lamborghini, Amazon Alexa desteğiyle yapılan en pahalı araç olma özelliğine sahip.

Araçlara Alexa entegrasyonu yeni değil, ancak 2020 model Lamborghini'de sürücüler arkadaşlarını arayabilecek ve onlara mesaj gönderebilecek, klima ayarlayabilecek ve güç aktarımı özelliklerini aktive edebilecek.

2. Samsung Q950TS 8K TV

Henüz piyasaya sürülmeyen ve fiyatı belli olmayan yeni Samsung 8K televizyonun ekranının tüm gövdeye oranı yüzde 99 ve bu piyasadaki en yüksek oran. 15 milimetre kalınlığındaki televizyona hoparlör eklenmesinin mümkün olmadığını düşünebilirsiniz, ancak Samsung gövdeye küçük hoparlörler ve derin bir bas hoparlör entegre etmeyi başarmış. Bu da 5.1 çevresel ses düzeni demek.

Şu anda 8K televizyona yönelik içerik azlığı nedeniyle kimse böyle bir cihaza ihtiyaç duymuyor. Televizyonun birkaç ay içinde satışa çıkacağı ve fiyatının 4 bin dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

3. LG OLED TV R9

Bu biraz hile olabilir, çünkü LG'nin 65 inçlik stor televizyonu CES 2019'da tanıtılmıştı. Yine de cihazın piyasaya çıkış tarihi 2020 olduğu için listeye girdi, ayrıca geçen sene tanıtılmış olmasına rağmen televizyonun fiyatı hâlâ 60 bin dolar.

Stor olmayan modellere göre daha hızlı bir işlemciye, daha kaliteli görüntülemeye ve Alexa ya da Google Asistan'a entegre uzak alan mikrofonlarına sahip.

4. Charmin Rollbot

Yeni görücüye çıkan robot, çok önemli bir işleve sahip: İhtiyaç duyduğunuz anda size tuvalet kağıdı getiriyor. İki küçük tekerleği ve ayıya benzeyen ön yüzüyle gerçek bir üründen çok bir pazarlama hilesini andırıyor. Ancak yine de CES 2020'de görülen en sevimli robotlardan.