Türkiye'nin en büyük çevrimiçi yemek platformu Yemek Sepeti, Corona virüsü nedeniyle 'temassız teslimat' uygulamasına geçti. Bu uygulamayla birlikte müşterilerle kuryeler karşı karşıya gelmeyecek ve solunum yolu temasından kaçınılacak.

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsünün etkileri artmaya devam ediyor. Salgın kapsamında yetkili kurumlar gerekli önlemleri alırken bazı kuruluşlar da halk sağlığını tehdit eden bu durum karşısında kendi tedbirlerini almaya başladı. Bu noktada müşterilerin çevrimiçi olarak yemek siparişi verebildikleri bir platform olan Yemek Sepeti, COVID-19 nedeniyle temassız teslimat seçeneği sunduklarını duyurdu.

Siteye giren müşterilerini “Siparişiniz elden değil, kapınıza asılarak teslim edilsin” notuyla karşılayan Yemek Sepeti, müşterilerin sipariş ekranında siparişin kapıya asılmasını tercih edebileceklerini belirtiyor. Çevrimiçi olarak kredi kartı veya Cüzdan hesaplarından yapılan ödemelerde geçerli olan temassız teslimat seçeneğinde siparişler kapıya asılıyor ve müşteriyle kurye karşı karşıya gelmiyor.

Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın, müşterileri online kredi kartı ile ödeme yapmaya davet etti:

Konuya dair açıklamalarda bulunan Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda müşterileri kapıda ödeme değil, online ödeme yapmaya davet etti. Aydın’ın yaptığı açıklamanın tamamıysa şu şekilde:

“Sağlık ve hijyene fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde lütfen siparişlerinizi ‘Temassız Teslimat’ ile sipariş edip ‘Online Kredi Kartı’ ile ödeyiniz. Bu önlemi nakit para alışverişi sırasında doğabilecek olası sorunları minimize etmek için aldık (temas, solunum vb.) ve öneriyoruz. Restoran tarafında da hem online ödemelerin daha erken hesaplarına geçmesi hem de daha fazlası için çalışmalarımız sürüyor.”

Nevzat Aydın, gün içerisinde yaptığı bir başka açıklamada Yemek Sepeti ve Banabi olarak bugün itibarıyla evden çalışmaya geçildiğini duyurmuştu. Türkiye’de en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan Yemek Sepeti’nin aldığı temassız teslimat önlemi, sosyal medyadaki pek çok kullanıcı tarafından da takdir edildi.