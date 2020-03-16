Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Corona virüsünden etkilenmiş durumda. Bazı fabrikalarını kapatmak zorunda kalan şirket, şimdi de çalışanlarına evden çalışmaları gerektiğini iletti. Önlemlerini de iyice artıran şirket virüsten en az hasarla kurtulmayı hedefliyor.

Corona virüsü, tüm dünyada hızla etkisini artırmaya devam ediyor. Ülkeler virüsün yayılmasını kontrol altına almak için ne kadar güçlü önlemler alsa da virüs yine bir şekilde yayılımını sürdürüyor. Dev şirketler de virüsten etkilenmiş durumda.

Dünya genelinde iş hacminde gözle görülür bir düşüş söz konusu olduğu için şirketler; fabrikalarını, iş yerlerini kapatmak ve etkinliklerini iptal etmek zorunda kalıyor. Bu kapsamda teknoloji devi Samsung, Gumi ve Güney Kore'deki akıllı telefon fabrikalarını kapattı ve şimdi de çalışanlarına "Evden çalışın" mesajını iletti.

Samsung, Corona virüsüne karşı önlemlerini artırdı:

Bloomberg News'in haberine göre Samsung, virüse karşı daha fazla önlem almaya karar verdi. Bu karar doğrultusunda şirket, çalışanlarına evde çalışmalarını söyleyen bir bildiri gönderdi. Bildiride ayrıca Samsung'un virüsten nasıl en az hasarla kurtulabileceği hakkında stratejiye yer verildi.

Şirketin aldığı önlemler bunlarla da sınırlı değil. Tesislere gidenler için giriş kısmında zorunlu sağlık taraması uygulaması bulunuyor. Şirket, çalışanlarına sadece çok önemli görevler için yurt dışına çıkma izni veriyor. Samsung, salgın konusunda uzmanların dediklerini takip edecek ve uygulayacak bir de ekip oluşturmuş. Evde çalışan çalışanlarını da unutmayan şirket, kendilerini karantinaya alan çalışanlarına bakım paketleri yollamayı da ihmal etmiyor.

52 global, 15 bölgesel satış ofisinde, tasarım, araştırma ve geliştirme merkezlerinde çalışan tüm çalışanlarının evden çalışması gerektiğini belirten Samsung'un dünya genelinde 300.000'i aşkın çalışanı olduğu için tüm çalışanlarının evden çalışması mümkün değil. Güney Kore firması, dezenfeksiyon çalışmalarını da 2 katına çıkardığını gönderdiği bildiride belirtti.

Samsung'un yarı iletken üretimi yapan kısmı Samsung Foundry, yıllık yapılan forumunu Corona virüsü nedeniyle ertelediğini açıkladı fakat Samsung, tüm endişelere rağmen yıllık hissedarlar toplantısını yapmakta kararlı.