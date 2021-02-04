Çalışanlarının sendikalaşmasını önlediği ve işkollarını usulsüz bir şekilde değiştirdiği öne sürülen Yemek Sepeti'ne karşı boykot hazırlığı yapıldığı açıklandı.

Nakliyat-İş üyeleri, Yemek Sepeti yöneticilerinin taşıma işkolundaki çalışanların yerlerini ve işkollarını değiştirmesini protesto ediyor. Zira aktarılan bilgilere göre söz konusu değişiklik, çalışanların sendika üyeliğinden düşmesine neden oluyor.

Yemek Sepeti genel merkezi önünde toplanan Nakliyat-İş üyeleri, şirketin usulsüz bir şekilde gerçekleştirdiğini öne sürdükleri işkolu değişikliğini kınadı. Protestolar sırasında açıklamalarda bulunan Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendikanın 2 aydan beri yürüttüğü örgütlenme seferberliği ile Yemek Sepeti işletmesinde yasal çoğunluk aşamasına çok yakın olduğunu ve bakanlığa yetki başvurusuna hazır olduklarını belirtti.

Yemek Sepeti'ne karşı boykot planı hazırlandı

Küçükosmanoğlu, işverenin, hile, muvazaa ve resmi evrakta sahtecilik yaparak Bakanlık kayıtlarında taşıma işkolundaki işçilerin tamamına yakınına hukuksuz ve keyfi olarak iş yeri ve işkolu değişikliği yaptığını ifade ederken; bu değişiklik sonucunda 2 bin civarında sendikasız üyesinin üyeliğinin düştüğünü aktardı.

Küçükosmanoğlu’nun açıklamalarına göre Yemek Sepeti’nin yaptığı öne sürülen usulsüz ve haksız engellemelere tepki olarak gelecek günlerde diğer sendikaların ve halk örgütlerinin de destek vereceği bir boykot planı hazırlanıyor. Küçükosmanoğlu, mücadelelerinin Yemek Sepeti’ne sendika girene ve çalışanlar sendikalı olana kadar süreceğini ifade etti.