Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Teknolojinin Keyfini Bilenlere

Yüz Tanıma Yerine 'Yemek Tanıma': 100'den Fazla Tarifi Algılayan Akıllı Kameralar Nasıl Çalışıyor?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Telefonlarımızın yüzümüzü tanımasına artık çok alıştık. Peki ya fırınınızın kapağını açtığınızda içeri koyduğunuz yemeği saniyeler içinde tanımasına ne dersiniz?

Yüz Tanıma Yerine 'Yemek Tanıma': 100'den Fazla Tarifi Algılayan Akıllı Kameralar Nasıl Çalışıyor?
Nagehan Çavuş Nagehan Çavuş / Branded Content Specialist

Akıllı ev teknolojileri artık sadece uzaktan açıp kapatabildiğimiz cihazlardan ibaret değil. Yapay zeka destekli kameralar, mutfak aletlerini adeta birer "yardımcı şefe" dönüştürüyor. Bunun en net örneklerinden biri olan Siemens iQ700 gibi yeni nesil akıllı fırınlar, fırına sürdüğünüz tepsideki yemeği algılayıp tüm pişirme sürecini kendisi yönetebiliyor.

Peki 100'den fazla tarifi hiçbir tuşa basmadan tanıyıp mükemmel şekilde pişiren bu teknoloji arka planda tam olarak nasıl çalışıyor? Gelin, işin mutfağına (ve teknolojisine) yakından bakalım.

İçerikten Görseller

Yüz Tanıma Yerine 'Yemek Tanıma': 100'den Fazla Tarifi Algılayan Akıllı Kameralar Nasıl Çalışıyor?
fırın3
siemens-kamera-kontrollu-firin
Baglama@2x

Dev Bir Yemek Veri Tabanı: Yapay Zeka Eşleştirmesi

fırın3

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Kamera yemeği gördükten sonra, elde ettiği görüntüyü fırının beynindeki (veya buluttaki) devasa bir veri tabanıyla saniyeler içinde karşılaştırıyor. Sistem; önündeki yemeğin bir lazanya mı, bütün bir tavuk mu yoksa bir tepsi çikolatalı kurabiye mi olduğunu 100'den fazla yemek profili arasından bularak eşleştiriyor.

Kendi Kararını Veren Algoritma: Otomatik Parametre Ayarı

Yemek tanımlandıktan sonra sizin derece veya süre girmenize gerek kalmıyor. Sensörlü pişirme programları seçildiğinde yapay zeka, o spesifik yemek için en ideal sıcaklığı, pişirme modunu (alt-üst ısıtma, fanlı vb.) ve tahmini süresini hesaplıyor.

Renk Değişimini Takip Eden Sensörler: Kamera Kontrollü Pişirme

siemens-kamera-kontrollu-firin

İş sadece süreyi ayarlamakla bitmiyor. Fırının içindeki akıllı sensörler ve kamera, yemeğin yüzeyindeki renk değişimini anlık olarak takip ediyor. Örneğin, bir pizza, tanımlanmış pişme seviyesine geldiğinde ve ürün o kızarmış renge ulaşıldığında pişirmeyi otomatik olarak durduruyor.

Sadece Dışarıya Değil, İçeriye de Bakan Teknoloji: Çok Noktalı Isı Ölçümü

Görüntü işleme teknolojisi yemeğin dışını kontrol ederken, gelişmiş iç ısı sensörleri (Siemens'in roastingSensor Plus teknolojisi gibi) et veya tavuk gibi yemeklerin iç sıcaklığını birden fazla noktadan anbean ölçüyor. Bu sayede dışı çıtır çıtır kızarmış ama içi çiğ kalmış bir yemekle karşılaşma ihtimaliniz sıfıra iniyor.

Uzaktan "Yemeğim Ne Durumda?" Kontrolü

Tüm bu işlemler olurken fırının başında beklemenize gerek kalmıyor. İçerideki kamera, yemeğin anlık durumunu yüksek çözünürlüklü olarak cep telefonunuzdaki uygulamaya yansıtıyor. Salonda otururken fırınınızın yemeği ne aşamaya getirdiğini canlı yayında izleyebiliyorsunuz.

Gelişmiş sensör ve teknolojiler ile donatılmış Siemens akıllı fırınlar hakkında daha fazla bilgi burada!

Baglama@2x

Teknolojinin Keyfini Bilenlere Kategorisinden Diğer İçerikler

Dikey Süpürgelerin Batarya Ömürlerini Korumak İçin Dikkate Almanız Gereken Kullanım Tavsiyeleri

Dikey Süpürgelerin Batarya Ömürlerini Korumak İçin Dikkate Almanız Gereken Kullanım Tavsiyeleri

Akıllı Çamaşır Makineleri İnatçı Lekelerle Nasıl Başa Çıkıyor?

Akıllı Çamaşır Makineleri İnatçı Lekelerle Nasıl Başa Çıkıyor?

Akıllı Telefon Üzerinden Buzdolabı Yönetmek Ne İşe Yarar? Mutfakta Nesnelerin İnterneti (IoT) Dönemi

Akıllı Telefon Üzerinden Buzdolabı Yönetmek Ne İşe Yarar? Mutfakta Nesnelerin İnterneti (IoT) Dönemi

"İçi Çiğ Kaldı" Kabusu Bitiyor: Mutfaktaki Sensörler Yemeğin Tam Piştiğini Nereden Biliyor?

"İçi Çiğ Kaldı" Kabusu Bitiyor: Mutfaktaki Sensörler Yemeğin Tam Piştiğini Nereden Biliyor?

siemensakillievaletleri siemensakillifirin

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"Pişti mi?" Derdine Son: Kendi Kendine Karar Verebilen Otonom Fırınların Arkasındaki Algoritma

"Pişti mi?" Derdine Son: Kendi Kendine Karar Verebilen Otonom Fırınların Arkasındaki Algoritma

Dikey Süpürgelerin Batarya Ömürlerini Korumak İçin Dikkate Almanız Gereken Kullanım Tavsiyeleri

Dikey Süpürgelerin Batarya Ömürlerini Korumak İçin Dikkate Almanız Gereken Kullanım Tavsiyeleri

Akıllı Çamaşır Makineleri İnatçı Lekelerle Nasıl Başa Çıkıyor?

Akıllı Çamaşır Makineleri İnatçı Lekelerle Nasıl Başa Çıkıyor?

Akıllı Telefon Üzerinden Buzdolabı Yönetmek Ne İşe Yarar? Mutfakta Nesnelerin İnterneti (IoT) Dönemi

Akıllı Telefon Üzerinden Buzdolabı Yönetmek Ne İşe Yarar? Mutfakta Nesnelerin İnterneti (IoT) Dönemi

"İçi Çiğ Kaldı" Kabusu Bitiyor: Mutfaktaki Sensörler Yemeğin Tam Piştiğini Nereden Biliyor?

"İçi Çiğ Kaldı" Kabusu Bitiyor: Mutfaktaki Sensörler Yemeğin Tam Piştiğini Nereden Biliyor?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com