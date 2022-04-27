Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, VI. tertip banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini açıkladı. Yeni banknotlar, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı imzasında değişiklik taşıdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün paylaştığı açıklamayla birlikte yeni 10 TL’lik banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini duyurdu. Paylaşılan basın duyurusunda yeni tertip 10 Türk Lirası banknotlarda yapılan değişiklik de paylaşıldı. Değişiklik, diğer banknotların yeni tertiplerinde olduğu gibi imzalarda yaşandı.

Temmuz 2021’de tedavüle giren 5. tertip 10 TL banknotların yerini alacak olan 6. tertip banknotlar, önceki Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener’in imzası yerine Mustafa Duman’ın imzasını taşıyacak. Mustafa Duman’ın imzası, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun imzasıyla birlikte görülecek.

Yeni banknotlar böyle gözüküyor:

Merkez Bankası’nın açıklaması:

“1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotlar 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.”