Yeni 5 TL'lik Banknotlar Tedavüle Girdi! İşte Değişen İmza

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 6. tertip yeni 5 TL banknotların bugün tedavüle girdiğini açıkladı. Yeni banknotlar, mevcut Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'ın imzasını taşıyacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün paylaştığı açıklamayla yeni 5 Türk Lirası banknotlarının tedavüle girdiğini duyurdu. “E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 5 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Basın Duyurusu” başlığıyla paylaşılan açıklamada banknotlarda yer alacak değişiklik de paylaşıldı.

5. tertip 5 TL banknotlarının yerini alacak olan 6. tertip banknotlar, üzerlerinde taşıdıkları imzalarla birbirinden ayrışacak. 29 Eylül 2021 tarihinde tedavüle giren 5. tertip banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve dönemin Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük’ün imzaları bulunuyordu. Son tertip banknotlar, mevcut Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’ın imzasını taşıyacak.

Yeni banknotlar böyle gözüküyor:

Merkez Bankası’nın açıklaması:

"1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL banknotlar 28 Mart 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 5 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yeni 6. tertip 5 TL banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV.ve V. tertipleriyle tamamen aynı. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotların tamamı birlikte tedavül edecek.

Uğur Namık Küçük görevden alınmıştı:

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 14 Ekim 2021 tarihinde görevinden alınmıştı. Küçük’ün yerine Taha Çakmak atanmıştı. Küçük, 14 Ağustos 2018 tarihinde göreve gelmişti.