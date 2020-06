A Way Out’un Yeni Oyunu EA Live Etkinliğinde Tanıtılacak

Yayınlandığı günden bu yana iki milyon kopya satan aksiyon/ macera oyunu A Way Out'un yeni versiyonunun yakında oyuncularla buluşması bekleniyor. Oyundan bir şeylerin paylaşılacağı tarih, bizzat yönetmen tarafından açıklandı.

Hazelight Studios'un aksiyon / macera oyunu A Way Out'u piyasaya sürmesinden bu yana iki yıldan fazla zaman geçti. Ağustos 2019 itibarıyla iki milyon adet kopyası satılan oyunun bir sonraki versiyonu geliştirilmeye başlandı. GamesBeat’ten Jeff Grubb, geçen ay yönetmen Josef Fares'in The Game Awards 2017'de yaptığı yorumlara çok yakın anlar göreceğimizi ima etti.

Tüm bu ipuçlarının gerçekliğini nihayet EA Play Live 2020’de görebileceğiz. Yönetmen Josef Fares, bir sonraki oyundan ilk görüntülerin 18 Haziran’da paylaşılacağını Twitter adresinden duyurdu. Yeni oyunla ilgili şu ana kadar doğrulanan tek şey, yeniden bir co-op deneyimiyle buluşacağımız oldu. Oyuncular, Fares'in A Way Out ve Brothers: Two Sons Tale gibi başarılı oyunlarını baz alarak yeni oyundan oldukça ümitliler. EA Play Live 2020, Türkiye saatiyle 19 Haziran'da saat 02.00'da gerçekleşecek. Etkinlikte Star Wars: Squadrons ve Mass Effect Trilogy Remastered'ın da tanıtılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde etkinlikle ilgili daha fazla bilgi geleceği düşünülüyor.

En yakın arkadaşınızla hapishaneden kaçın:

A Way Out, Vincent ve Leo'nun hikâyesini anlatan, hapishaneden kaçmaya çalışan iki kişiyi canlandırdığınız bir oyun. Oyunu iki kişi oynamak bir seçenek değil, bir zorunluluk. Partneriniz ya da sevdiğiniz bir arkadaşınızla bu oyunu oynayabilirsiniz. Biriniz Vincent'ı ve diğeriniz Leo'yu oynayacaksınız. Oyunda bulmacaları çözmek ve tüfekle kendinizi korumak zorundasınız. Amacınızsa adından da anlayacağınız gibi maksimum güvenlikli bir hapishaneden kaçmak.

Uzun süredir etkisini sürdüren koronavirüs salgını birçok sektöre de darbe vurmuştu. Birçok şirket, lansmanlarını ve etkinliklerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalmıştı. Bazı şirketlerse etkinliklerini internet üzerinden dijital olarak gerçekleştirmeye karar vermişti. Bu yaz dijital ortamda düzenlenecek etkinliklerin arasına EA Play Live 2020 de eklendi. Electronic Arts, bu etkinliğin dijital olarak gerçekleştirileceğini onayladı.