PS5, tanıtılacağı güne kadar özellikleri ve oyunları ile heyecan yaratmıştı. Ancak lansmanı gerçekleştiği günden bu yana neredeyse tamamen tasarımı hakkında konuşuluyor. Beğenenler ile beğenmeyenler arasında tartışmalar sürüp giderken, PlayStation CEO'su farklı renk seçeneklerinin geleceğini müjdeledi.

PS5 ve XBOX Series X’in tasarımları, konsollar hakkında önde gelen tartışmalardan oldu. PS4 ve Xbox One'ın yer alacağı odanın estetiğine uyum sağlaması amaçlanırken, PS5’in odada öne çıkması ve göze çarpması istenmiş. Herkes, PS5 tasarımının daha önceki hiçbir şeye benzemediğini düşünüyor. Dünya genelinde tasarım için ‘neredeyse fütüristik’ yorumu yapılıyor.

Playstation CEO'su Jim Ryan, Cnet.com ile yaptığı röportajda PS5 tasarımının arkasındaki fikir ve çok daha fazlası hakkında bilgiler verdi.

“Tasarımın cesur, cüretkâr ve geleceğe dönük olması amaçlandı”

PS5 tasarımı gerçekten de yeni bir soluk getirmişe benziyor. Yeni konsolun ‘ilginç’ göründüğü konusunda herkes hemfikir. Barındırdığı güçlü oyun donanımı ile övünür gibi duran ilginç bir tasarım.

Cnet.com ile yapılan röportajda Jim Ryan, en yeni Playstation’ın “mevcut jenerasyona kuantum sıçraması” yaptığını söylüyor. CEO, tasarım için; “cesur ve neredeyse cüretkâr bir şey yapmak istedik. 2020’ler için ileriye ve geleceğe dönük bir şey olmasını amaçladık.” dedi. PS5'in oyun dünyasında dönemini yansıtan bir unsur haline gelmesi bekleniyor.

“Farklı renk seçenekleri kademeli olarak piyasaya sunulacak”

CEO, söylediklerinde haklı gibi görünüyor. Bu yepyeni konsol; uzun, ‘ters-oreo’ tasarımı ile sanki bir oyundan çıkmış gibi, kesinlikle fütüristik görünüyor. Ryan ayrıca, beyaz-siyah-beyaz renk kombinasyonunun, PS5'in kademeli olarak kullanacağı birçok renk şemasından sadece biri olduğunu bildirdi.

Dijital ve Standart Sürüm

Playstation CEO'su, iki varyantın da tasarımında hiçbir fark olmadığını açıkça belirtti. Dijital bir seçenek de sunmalarının sebebi, bu yılın ilk çeyreğinde, oyunların üçte birinin dijital olarak satın alındığı ve indirildiğini fark etmeleri olmuş. Ryan, insanların müzik ve filmlerde olduğu gibi oyunları konusunda da dijitalleştiğini ve Playstation'ın bunu yakalamaya çalıştığını söylüyor.

Eski disklerin uyumluluğu konusunda endişesi olanlar içinse, PS5'in PS4 oyunları oynamak için tasarlandığını söylüyor. “4.000'den fazla oyundan oluşan bu kapsamlı kitaplığı test eden yayıncılar ve geliştiricilerle beraber bir süreçten geçiyoruz. Gelinen noktadan memnunuz.” ifadesinde bulundu. PlayStayion CEO’su Jim Ryan, röportaj boyunca sadece ‘dijital konsol ile standart konsol arasında fiyat farkı olup olmayacağı’ sorusunu yanıtsız bıraktı.