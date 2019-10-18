Yeni Batman Robert Pattinson'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Yeni Batman filminde siyah pelerini üzerine geçirmeye hazırlanan İngiliz aktör Robert Pattinson, ikonik çizgi roman karakterindeki rolüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Matt Reeves'ın yöneteceği yeni Batman filminin daha genç bir Bruce Wayne’e odaklanacağı için 2016 yılından bu yana canlandırdığı efsane karaktere veda eden Ben Affleck, pelerinini Twilight serisiyle yıldızı parlayan Robert Pattinson’a devretmişti.

New York Times gazetesine bir röportaj veren Pattinson, canlandıracağı yeni Batman karakterine ilişkin önemli ipuçları sundu. Basit ve iyi bir adam oynamayı tercih etmeyeceğini söyleyen 34 yaşındaki aktör, “Film yapmanın en eğlenceli yanı, ruhunuzun daha acımasız ve yaramaz taraflarını biraz daha güvenli bir ortamda keşfedebilmek” ifadelerini kullandı.

‘Caped Crusader’ lakaplı ikonik karakterin bir süper kahraman olmadığını belirten Pattinson, “Batman bir kahraman değil. O çok karmaşık bir karakter. Gerçek anlamda kusursuz bir kahraman olacağımı sanmıyorum. Her zaman biraz yanlış bir şeyler olmalı. Nitekim gözlerimden biri diğerinden daha küçük” diyerek, Ben Affleck hakkında yapılan, “Yamuk çeneli Batman mi olur kardeşim?” yorumlarına atıfta bulunmuş gibi görünüyor.

Son olarak Pattinson, Batman’i oynamanın en heyecanlı yanı ne sorusuna karşılık şu cevabı veriyor: “Batman’in ahlakı biraz kapalı. Neredeyse tüm çizgi roman karakterlerinin aksine o altın bir çocuk değil. Onun dünya görüşünde bir sadelik var, ama yaşadığı yer tuhaf. Bu da karakteri oynamayı çok daha ilgi çekici kılıyor.” Yönetmen koltuğunda Matt Reeves'ın oturacağı yeni Batman filmi, 25 Haziran 2021 tarihinde vizyona girecek.