CES 2024'ün en öne çıkan bilgisayarlarını bu içerikte derledik. Listenin sonuna gelince evdekine elektrik veresiniz gelmeyecek.

Birbirinden etkileyici cihazların, inovasyonların ve duyuruların yapılmasına sahne olan CES 2024, daha yeni eriştiğimiz teknolojilere çok kısa sürede burun kıvırmamıza sebep olacak gibi görünüyor. Özellikle de oyunculuk tarafına baktığımızda, video oyun deneyimini arşa çıkaracak birbirinden ilginç bilgisayarlar gördük.

Acer, Asus, Dell, HP, MSI, Razer ve Lenovo’dan gelen bu bilgisayarlar arasında, içinde RTX 4090 olan bile var. Bilmeyenler için bu kartın normalde tuğla gibi durduğunu belirtelim. Lafı da fazla uzatmadan bakalım CES 2024, bu yıl hangi bilgisayarların sahnesi olmuş.

Acer, Predator Helios 18 modeliyle karşımıza çıktı.

MagKey 3.0 değiştirilebilir klavye switch’leriyle gelen ve tamamen metal kasaya sahip bu model, düşük tepki süreleri, kısa tuş basımı mesafesi ve Wi-Fi 7 uyumluluğuyla ilk bakışta göze çarpıyor. Nvidia RTX 4090 GPU’sundan güç alan model, fazla ısınmayı dert etmemeniz için Acer’ın termal çözümleriyle donatılmış. Maksimum 32 GB DDR5 RAM desteği, i9 işlemci ve Acer’a özel özellikleriyle bu dizüstü bilgisayar tam bir küçük enişte.

Asus ROG ise ROG Zephyrus G16 modelini öne sürdü.

Asus, ROG Zephyrus G16 modelinde en öne çıkan özellik ekran oluyor. Zira Nebula Display diye adlandırılan bu ekran OLED bir panele sahip. Yenileme hızı üzerindeki çalışmalarında ise Asus, Samsung ve Nvidia’dan yardım almış. Bu OLED panel haricinde G-Sync özelliğini destekleyen başka bir OLED görmedik. Bu yönüyle Zephyrus G16, ilk olma özelliği taşıyor. Ekran-gövde oranı %94 olan model, 240Hz yenileme hızında 3ms gecikme sunuyor, ki buna gecikme demek haksızlık olabilir

Donanım tarafında kendisini RTX 4070’e kadar yükseltebiliyorsunuz. İşlemci olarak 13. nesil i9 kullanan model, 100 W’a kadar Type-C şarj desteği sunuyor.

Dell tarafında ise gizlilik modu olan Alienware m16 R2 model laptop tanıtıldı.

Alienware, hava akışında yüzde 43, karbon ayak izi tarafında ise yüzde 15 daha verimli olacak bir soğutma sistemini bu yenilenmiş modelde sunuyor. Bir diğer fark ise tasarım tarafında. Öncekinden daha küçük olan m16 R2, buna nazaran daha geniş bir el desteği ve touchpad ile geliyor.

Bunun haricinde gizlilik moduna geçmenizi sağlayan bir tuş (F2), kütüphane gibi yerlerde daha rahat etmenizi sağlıyor. Bu tuşa bastığınızda klavyedeki RGB aydınlatma beyaza geçiyor, diğer ışıklı alanları kapatıyor ve performans modunu sessize düşürerek fan sesini azaltıyor.

RTX 40 serisi kartlarla gelen model, en fazla 4070’e kadar yükseltilebiliyor. Bunun haricinde Intel Core Ultra H serisi işlemci de bu GPU’ya eşlik ediyor.

HP, listedekilere nazaran daha sade duran Omen Transcend 14’ü ve 16’yı tanıttı.

Bunlardan 14 inç olan, IMAX sertifikalı 2.8K 120Hz VRR OLED ekrana ev sahipliği yaparken 11,5 saatlik batartya ömrü sunuyor. Intel Core Ultra 9 185H işlemcisini içinde barındıran model, RTX 4070’e kadar yükseltilebiliyor. 16 inçlik modelde ise 4K 240Hz OLED ekrana kadar yükseltme seçeneği sunulmuş.

Bunun haricinde 32 GB RAM’e kadar da seçenek sunuluyor.

Lenovo Legion tarafında ise RTX 4070’e kadar seçenek sunan 7i modelini gördük.

14. nesil Intel Core i9 14900HX işlemciyle gelen 7i, RTX 4070’e kadar yükseltme seçeneği sunuyor ve yapay zekâ destekli Max-Q özelliğiyle de geliyor. Lenovo Legion Coldfront isimli bir soğutma çözümünü içinde barındıran model, birbirinin tersine dönen fanlar sunuyor. Bu fanlar arkadaki sıcak havayı dışarı iterken orta kısımlardaki soğuk havayı arkaya doğru alıyor. Bu noktada ortada yer alan Hyperchamber isimli alanda soğuk ve sıcak hava ayrı tutuluyor. Bu da ısı transferini kolaylaştırıyor.

En çok öne çıkan 7i olsa da Lenovo; 5i, Slim 5, Legion 9i, Pro 7i, Pro 5i,Tower 7i ve Tower 5i’yi de tanıttı.

MSI, diğerlerinden ayrı bir yola girerek el konsolu Claw’u tanıttı.

MSI Claw, etkileyici özelliklerle donatılan bir el konsolu olarak çalışacak. Windows 11 tabanlı konsol, Intel Core Ultra 7 155H isimli yeni nesil işlemcisinden güç alıyor. 16 GB RAM ve 1 TB'ye kadar PCIe M.2 depolama ile eşleştirilen konsol, AAA oyunları yüksek performansta oynatabilmek için özel olarak tasarlandı.

1080p çözünürlüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip olan IPS seviyesindeki ekranı, MSI AI Engine gibi yazılımsal özellikleriyle birleşerek en iyi oyun deneyimini sunmayı hedefliyor.

Razer tarafında ise RTX 4090’a kadar yükseltilebilen Blade 16 modeli var.

“En hızlı OLED ekran” ile geldiğini iddia eden Razer, Blade 16 modelinde 240Hz yenileme hızı, 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 0.2 ms gecikmeli OLED panel sunuyor. Havacılık standartlarındaki alüminyum kasayla gelen modelin çerçevesi ise bükülmeye karşı dayanıklı %100 titanyum. Donanım tarafında ise overclock destekli i9-14900HX işlemci, RTX 4090’a kadar seçenek ve Wi-Fi 7 desteği dikkat çekiyor. RAM tarafında 16 GB’tan başlayan seçeneklerimiz 96 GB’a kadar uzanıyor.

Ekran kartı seçeneklerinin de RTX 4060’tan başlayıp 4090’a kadar uzandığını belirtelim.

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