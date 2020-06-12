Bethesda'nın Yeni Oyunları, PS5 ve PC'ye Özel Olacak

Sony'nin dün gece düzenlediği PlayStation 5 etkinliğinde ön plana çıkan geliştirici şirketlerden biri de Bethesda'ydı. Şirket, iki farklı oyunla karşımıza çıkarken şimdi bu oyunlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamalara göre Bethesda'nın Deathloop ve Ghostwire: Tokyo isimli yeni oyunları sadece PC ve PlayStation 5'te yer alacak.

Oyunseverlerin uzunca bir süre bekledikleri PlayStation 5 etkinliği nihayet gerçekleşti. Sony, dün gece saatlerinde başlattığı etkinlikte ile hem PlayStation 5'in tasarımını hem de PlayStation 5 için hazırlanan oyunları tanıttı. Tanıtılan oyunlar, konularından ziyade grafik kaliteleri ile oyuncuların beğenisini kazandı. Etkinlikte ön plana çıkan geliştirici şirketlerden bir tanesi de Bethesda'ydı.

Bethesda, PlayStation 5 için düzenlenen "The Future of Gaming" (Oyunun Geleceği) etkinliği kapsamında iki oyun duyurusu yaptı. Bu oyunlar Deathloop ve Ghostwire: Tokyo olarak karşımıza çıktı. İki oyun da farklı yapıları ile dikkatleri üzerine çekerken şimdi, bu oyunlarla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Bethesda'nın yeni oyunları, Xbox Series X'te yer almayacak; en azından bir süre...

Aslına bakacak olursak Bethesda, yeni oyunlarından E3 2019 kapsamında bahsetmişti. Ancak dün yapılan etkinlik kapsamında hem Deathloop hem de Ghostwire: Tokyo'nun PlayStation 5'te nasıl oynanacağını gördük. Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Geoff Keighley, duyurunun ardından yaptığı açıklamada Bethesda'nın yeni oyunlarının PlayStation 5 ve PC'ye özel olacağını belirtti; en azından bir süre için...

Keighley'in yaptığı açıklamalar, Microsoft'un bu yıl sonunda piyasaya sürmeye hazırlandığı Xbox Series X'i bekleyen oyuncuların canını sıktı. Çünkü yapılan açıklama, hem Deathloop hem de Ghostwire: Tokyo'nun Xbox Series X'e gelmeyeceğini, gelse bile bunun birkaç yıl sonra olabileceğini gösteriyor. Görünüşe göre Sony, Xbox Series X'e ilk çalımı Bethesda'nın iki yeni oyunu ile attı.

PlayStation etkinliğinde gördüğümüz Deathloop, iki suikastçının hikayesine odaklanıyor. Blackreef isimli bir adada bir zaman döngüsünün içine sıkışan suikastçılar birbirleriyle bir türlü anlaşamıyorlar. Çünkü karakterlerden bir tanesi bu döngüden kurtulmayı, diğeri ise döngünün içinde kalmayı istiyor. Bu oyun, PlayStation 5'in piyasaya sürülmesiyle birlikte hem PS5 hem de PC için raflardaki yerini alacak.

Deathloop için hazırlanan fragman

Ghostwire: Tokyo ise biraz daha etkileyici bir yapım gibi görünüyor. Nüfusun yüzde 99'u yok olan bir Tokyo'da geçen bu oyun, bu kayıp nüfusun arkasındaki gizemi çözmeye odaklanıyor. Silahın olmadığı bu oyunda oyuncular, karşılarına çıkan ruhları büyüler ile alt etmeye çalışıyorlar. Bu ilginç oyun, 2021 yılında karşımıza çıkacak ve hem PlayStation 5 hem de PC için yayında olacak.

Ghostwire: Tokyo'nun fragmanı ise şöyle