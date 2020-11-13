Atlar, Kırbaçlandığında İnsanlar Kadar Acı Çekiyor

Sonuçları Animals isimli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırmada, atların kırbaçlandıklarında insanlar kadar acı çektiği ortaya çıktı. Yapılan çalışmaya göre insanlar ile atların kırbaç acısını deneyimleme biçimleri arasında önemli bir fark bulunmuyor.

Bilim insanları, küresel yarış endüstrisinde kırbaç kullanımını haklı çıkarmak için baskıların arttığı dönemde yeni bir çalışmaya imza attı. İnsan derisine kıyasla at derisinin acıyı algılama kapasitesinin anlaşılması için yapılan çalışmada, atların kırbaçlandığında en az insanlar kadar acı çektiği ortaya çıktı.

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği'nin (RSCPA) Avustralya'daki şubesinin fonladığı ve Animals isimli bilimsel dergide 11 Kasım tarihinde yayımlanan araştırmaya göre insanlar ve atlar arasında bir kırbaç darbesinin acısını deneyimleme biçimleri arasında önemli bir fark bulunmuyor.

At ve insanlardan alınan deri örnekleri incelendi:

Çalışma kapsamında bilim insanları, 10 insandan ve safkan ya da safkan tipi 20 attan alınan deri örneklerini yapı ve sinir sistemleri bakımından kıyaslayarak inceledi. Yapılan incelemeler sonucu hem insanların hem de atların derilerinde "acıyı algılayan temel anatomik yapıların benzer olduğu" ortaya çıktı.

Atların derilerinin üstündeki katman (dermis) insanlarınkine kıyasla daha kalın ve dayanıklı. Veteriner patolojist Dr. Lydia Tong liderliğinde yürütülen çalışmada ise bu katmanın bazı darbe travmalarına dayanıklı olmasına rağmen "dışarıdan deriye gelen darbelerdeki acıya karşı koruyucu olmadığı" belirtildi.

Yapılan çalışmada, atların derilerinin üstündeki katman "sinir hücresi bakımından insanlarınkiyle büyük bir farklılık göstermediği" için bu hayvanların da kırbaçlanınca insanlar kadar acı çekebileceği ifade edildi.

Araştırma, Avustralya’nın en ünlü safkan at yarışı Melbourne Kupası’nda yaşanan bir olaydan sonra geldi. Kurallara göre yarış boyunca atlar, son 100 metrelik düzlük hariç en fazla 5 kez kırbaçlanabilecekken jokey Kerrin McEvoy, atını belirlenen kurallardan daha fazla kırbaçladığı için 50 bin dolar para cezası almıştı.