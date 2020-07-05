Koronavirüs, 7 Yıl Önce Çin’de Bir Madende Ortaya Çıktı

The Sunday Times’ın haberine Çinli bilim insanları, yeni tip koronavirüsün 7 yıl önce Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabileceğini keşfetti. 2012 yılında 3 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsün, yıllar içerisinde mutasyona uğrayarak pandemi halini almış olabileceği öne sürülüyor.

Dünyanın dört bir yanına yayılarak 11 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 530 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsün, şimdiye dek Çin’in Wuhan kentinde bulunan bir balık pazarında, 2019 yılının sonlarında ortaya çıktığı düşünülüyordu.

Virüsün çıkış noktasına dair şimdiye dek pek çok iddia ortaya atılmış olsa da herhangi bir kanıt bulunmuyordu. The Sunday Times’ın haberine göre ise Çinli bilim insanları, yeni tip koronavirüsün aslında 7 yıl önce Wuhan’dan 1.600 kilometre uzakta bulunan Mojiang Hani Özerk Bölgesi’nde ortaya çıkmış olabileceğini ve yıllar içerisinde mutasyona uğrayarak pandemi halini almış olabileceğini öne sürdü.

3 işçi, tanımlanamayan bir virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti:

COVID-19’a genetik olarak en yakın koronavirüs olan RaBtCoV / 4991 adlı virüs, 2013 yılında Çinli bilim insanları tarafından terk edilmiş bir bakır madeninde bulunmuştu. Virüs, 2012 yılında 6 işçinin zatürre olmasına ve 3 işçinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Yapılan çalışmada, yaşları 30 ile 63 arasında değişen işçilerin yarasa dışkılarını temizlemek için madene gönderildiği ve daha sonrasında tamamının yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Ayrıca işçilerin tümünde COVID-19’dakine benzer şekilde nefes darlığı, yüksek ateş, vücut ağrıları ve öksürük gibi semptomların olduğu aktarıldı.

Koronavirüse genetik olarak %96,2 oranında benziyor:

İngiliz araştırmacılar tarafından yapılan bir başka çalışmada, 2013 yılında RaBtCoV / 4991 olarak adlandırılan virüsün, COVID-19’a neden olan SARS-Cov-2’ye genetik olarak %96,2 oranında benzediği görüldü. Yeni tip koronavirüse çok benzer bir virüsün Moijang’da terk edilmiş bir madende yarasalarda dolaştığı keşfi, yeni tip koronavirüsün kaynağı hakkında yeni tartışmalara yol açtı.

Konu hakkında konuşan hayvan hastalıkları uzmanı Dr. Peter Daszak, The Sunday Times’a yaptığı açıklamada, "Salgın Wuhan'daki pazarda ortaya çıkmadı. Zaten Mojiang kırsalında madenin etrafında 7 yıldır bulunuyordu. Sonrasında 11 milyon nüfuslu Wuhan'da mutasyona uğrayarak patladı" dedi.