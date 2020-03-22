Toprak, 5,5 Milyar Ton Karbonu Absorbe Edebiliyor

Dünyanın ve dünya üzerindeki yaşamın en büyük tehditlerinden bir tanesi karbon emisyonu. Birçok kuruluş, emisyonun azaltılması için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Yapılan bir araştırmaya göre, emisyonun azaltılmasında kullanılacak araçlardan bir tanesi toprak da olabilir.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre dünyanın toprağını onarmak ve korumak, her yıl 5 milyar tondan fazla karbondioksidin absorbe edilmesini sağlayabilir. Bu da dünyanın geleceği için oldukça büyük bir tehlike olan karbon emisyonu konusunda oldukça önemli bir adım olabileceği anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan Birleşmiş Milletler Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde dünyanın, gezegenin ısınmasına sebep olan sera gazını absorbe edebilme ve depolayabilme yeteneğini sürdürebilmesi için oldukça sıkı bir şekilde çalışmak gerektiği ifade edilmişti.

Toprağın önemi

Nature Sustainability dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmada, toprağın karbon zaptındaki potansiyeli analiz edildi. Yapılan analizlerin sonucunda, eğer ki doğru bir şekilde yönetilebilirse toprağın absorbe etme işleminin çeyreğine katkıda bulunabileceği bulundu.

Toprağın toplam potansiyelinin 23,8 gigaton karbondioksit olduğu bulundu. Yani teoride toprağın, yılda ortalama 5,5 milyar ton absorbe işlemi yapabileceği anlamına geliyor. Bu potansiyelin %40’lık kesimi ise hâlihazırda var olan toprağı kendi haline bırakmaktan geçiyor.

Bir toprak bilimci olan araştırmanın yazarı Deborah Bossio, “Bu ekosistemlerdeki devam eden yıkımın büyük kısmı genişleyen tarımın ayakizi. Yani bu genişlemeyi yavaşlatmak ya da durdurmak oldukça önemli bir strateji” ifadelerini kullandı.

Yani toprağın restorasyonunun insanlığa faydası oldukça büyük olacak. Ayrıca bu sayede suyun kalitesi, gıda üretimi ve ekinlerin direnci de artacak. Bossio, tarımdaki teşvik yapısının ödemelerden ekosistem servislerine, gıdaya, suya, iklime ve biyoçeşitliliğe yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.