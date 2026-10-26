Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Yenilenen Chery Tiggo 7 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Chery, sevilen SUV modeli Tiggo 7'nin yeni neslini Çin'de gerçekleştirdiği bir lansman ile tanıttı.

Yenilenen Chery Tiggo 7 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ülkemizde de faaliyet gösteren Çinli otomobil devi Chery’nin en sevilen modellerinden biri Tiggo 7 serisiydi. Öyle ki SUV tipindeki bu araçlar, Türkiye’de de müşterilerin ilgisini çekmeyi başarıyordu. Şimdi ise Tiggo 7 hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Firma, dünya genelinde 75'ten fazla pazarda kullanıcıyla buluşturduğu popüler SUV modeli Tiggo 7'nin tamamen yenilenen neslini tanıttı.

Çin’de Wuhu’da gerçekleştirilen özel bir etkinlikte tanıtılan modeller, Tiggo 7 ve Tiggo 7X olarak karşımıza çıkıyor. Aile odaklı mobilite vizyonunu temel alarak baştan aşağı yeniden ele alınan yeni nesil model, hem geleneksel benzinli hem de yeni nesil hibrit güç aktarma organlarıyla geliştirildi.

İçerikten Görseller

Yenilenen Chery Tiggo 7 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri
i
tig1
tig2

Karşınızda yeni Chery Tiggo 7 serisi

i

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Otomobilin teknik karnesinde öne çıkan en kritik verilerin başında motor verimliliği geliyor. Yapılan teknik açıklamalara göre yeni nesil Tiggo 7, 115 kW maksimum güç ve 220 Nm tork üretiyor. Bununla birlikte içten yanmalı motor mimarisinde mühendislik açısından oldukça iddialı bir oran olan yüzde 45,79 seviyesinde termal verimlilik sunuluyor.

tig1

Tasarım tarafında ise markanın karakteristik çizgileri daha agresif ve akıcı bir forma kavuşturulmuş. Dış gövdede kaplandan esinlenen keskin hatlar, ön bölümde elmas desenli geniş ön panjur ile bir araya geliyor. Aracın aerodinamik formu da bu tasarımla desteklenerek 0,315 sürtünme katsayısı değerine ulaşıyor. SUV gövde tipindeki araçlarda sürtünme katsayısının düşürülmesi, yüksek hızlardaki rüzgâr direncini kırarak hem kabin içi uğultuyu azaltır hem de tüketim değerlerini aşağı çeker.

Yeni nesil Chery Tiggo 7, yalnızca dış hatlarıyla değil, aynı zamanda büyüyen ebatları ve kabin yerleşimiyle ferah bir yaşam alanı hedefliyor. Modelin paylaşılan gövde boyutlarına göre araç 4.600 mm uzunluğa, 1.870 mm genişliğe, 1.710 mm yüksekliğe ve 2.700 mm aks mesafesine sahip. Bu aks mesafesi, özellikle arka koltuk diz mesafesi ve geniş aile kullanımları için dengeli bir kabin kurgusu oluşturuyor.

İç mekâna adım atıldığında lüks deniz taşıtlarından ilham alan yat mimarisi tarzı çevreleyici bir kokpit yaklaşımı sürücüyü karşılıyor. Konfor tarafında ön koltuklara ciddi bir mühendislik ayrılmış. Ön koltuklarda sekiz noktalı masaj fonksiyonu, elektrikli bacak desteği, ısıtma ve havalandırma özellikleri bir arada sunuluyor. yolculuklardaki ergonomiyi artırmak amacıyla sürücü ve yolcu minder uzunluğu da 536 milimetreye çıkarılmış.

tig2

Küresel tanıtımı Wuhu'da gerçekleştirilen ve teknik nitelikleriyle dikkat çeken modelin diğer detayları henüz belli değil. Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı, hangi motor kombinasyonlarıyla satışa sunulacağı ve hangi donanım paketlerinin listelere ekleneceği resmi olarak henüz açıklanmadı.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

Bijon Sayısı Neden Bazı Arabalarda 4, Bazılarında 5 veya 6?

Bijon Sayısı Neden Bazı Arabalarda 4, Bazılarında 5 veya 6?

Skoda Tarihinin En Sağlam Motorları ve Özellikleri

Skoda Tarihinin En Sağlam Motorları ve Özellikleri

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Kia Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Kia Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, Otomatik Vitesi Sağlam Olan 5 Model

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, Otomatik Vitesi Sağlam Olan 5 Model

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

One UI 9 Sonrası Galaxy S24 ve S25 Kullanıcılarından Batarya Şikâyetleri Geliyor

One UI 9 Sonrası Galaxy S24 ve S25 Kullanıcılarından Batarya Şikâyetleri Geliyor

Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro’nun Bataryaları Ortaya Çıktı: Pil Ömrü İyileşecek!

Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro’nun Bataryaları Ortaya Çıktı: Pil Ömrü İyileşecek!

Samsung’un En Sevilen Uygun Fiyatlı 2 Modeline AirDrop Desteği Geldi: İşte O Telefonlar

Samsung’un En Sevilen Uygun Fiyatlı 2 Modeline AirDrop Desteği Geldi: İşte O Telefonlar

Yapay Zekâyı Bir Adaya Bırakıp “Ne Hâlin Varsa Gör” Dediler: Yapayalnız Kalınca Bakın Neler Neler Yaptı!

Yapay Zekâyı Bir Adaya Bırakıp “Ne Hâlin Varsa Gör” Dediler: Yapayalnız Kalınca Bakın Neler Neler Yaptı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com