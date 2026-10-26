Chery, sevilen SUV modeli Tiggo 7'nin yeni neslini Çin'de gerçekleştirdiği bir lansman ile tanıttı.

Ülkemizde de faaliyet gösteren Çinli otomobil devi Chery’nin en sevilen modellerinden biri Tiggo 7 serisiydi. Öyle ki SUV tipindeki bu araçlar, Türkiye’de de müşterilerin ilgisini çekmeyi başarıyordu. Şimdi ise Tiggo 7 hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Firma, dünya genelinde 75'ten fazla pazarda kullanıcıyla buluşturduğu popüler SUV modeli Tiggo 7'nin tamamen yenilenen neslini tanıttı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Çin’de Wuhu’da gerçekleştirilen özel bir etkinlikte tanıtılan modeller, Tiggo 7 ve Tiggo 7X olarak karşımıza çıkıyor. Aile odaklı mobilite vizyonunu temel alarak baştan aşağı yeniden ele alınan yeni nesil model, hem geleneksel benzinli hem de yeni nesil hibrit güç aktarma organlarıyla geliştirildi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Karşınızda yeni Chery Tiggo 7 serisi

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Otomobilin teknik karnesinde öne çıkan en kritik verilerin başında motor verimliliği geliyor. Yapılan teknik açıklamalara göre yeni nesil Tiggo 7, 115 kW maksimum güç ve 220 Nm tork üretiyor. Bununla birlikte içten yanmalı motor mimarisinde mühendislik açısından oldukça iddialı bir oran olan yüzde 45,79 seviyesinde termal verimlilik sunuluyor.

Tasarım tarafında ise markanın karakteristik çizgileri daha agresif ve akıcı bir forma kavuşturulmuş. Dış gövdede kaplandan esinlenen keskin hatlar, ön bölümde elmas desenli geniş ön panjur ile bir araya geliyor. Aracın aerodinamik formu da bu tasarımla desteklenerek 0,315 sürtünme katsayısı değerine ulaşıyor. SUV gövde tipindeki araçlarda sürtünme katsayısının düşürülmesi, yüksek hızlardaki rüzgâr direncini kırarak hem kabin içi uğultuyu azaltır hem de tüketim değerlerini aşağı çeker.

Yeni nesil Chery Tiggo 7, yalnızca dış hatlarıyla değil, aynı zamanda büyüyen ebatları ve kabin yerleşimiyle ferah bir yaşam alanı hedefliyor. Modelin paylaşılan gövde boyutlarına göre araç 4.600 mm uzunluğa, 1.870 mm genişliğe, 1.710 mm yüksekliğe ve 2.700 mm aks mesafesine sahip. Bu aks mesafesi, özellikle arka koltuk diz mesafesi ve geniş aile kullanımları için dengeli bir kabin kurgusu oluşturuyor.

İç mekâna adım atıldığında lüks deniz taşıtlarından ilham alan yat mimarisi tarzı çevreleyici bir kokpit yaklaşımı sürücüyü karşılıyor. Konfor tarafında ön koltuklara ciddi bir mühendislik ayrılmış. Ön koltuklarda sekiz noktalı masaj fonksiyonu, elektrikli bacak desteği, ısıtma ve havalandırma özellikleri bir arada sunuluyor. yolculuklardaki ergonomiyi artırmak amacıyla sürücü ve yolcu minder uzunluğu da 536 milimetreye çıkarılmış.

Küresel tanıtımı Wuhu'da gerçekleştirilen ve teknik nitelikleriyle dikkat çeken modelin diğer detayları henüz belli değil. Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı, hangi motor kombinasyonlarıyla satışa sunulacağı ve hangi donanım paketlerinin listelere ekleneceği resmi olarak henüz açıklanmadı.