Yeni Bir Nokia Telefon Bluetooth SIG Sertifikası Aldı

Nokia yeni bir akıllı telefon için Bluetooth SIG sertifikası aldı. Bu telefonun, HMD Global tarafından Eylül 2020'de duyurulan Nokia 2.4'ün yerini alması bekleniyor.

2021 yılının gelişiyle birlikte yeni akıllı telefonları da peş peşe görmeye başladık. Yıl içerisinde çıkarılacak olan diğer modeller için de yoğun bir çalışma devam ediyor. HMD Global'e ait olan Nokia'nın da yeni bir modeli için Bluetooth SIG sertifikası alındı.

Bluetooth SIG internet sitesinde ortaya çıkan yeni cihazın model numarası T99652AA1 olarak açıklandı. Bu numara, Nokia 2.4'ün model numarası olan T99651AA1'e oldukça benziyor. Bu da o telefonun halefini görebileceğimizi düşündürüyor.

Nokia 2.4'ün halefi mi geliyor?

Açıklanan bilgilerde iki telefon arasında bir bağlantı olup olmadığı belirtilmemiş olsa da model numaraları nedeniyle bu gizemli cihazın, 2.4'ün yerini alması bekleniyor. Sertifikaya göre cihazda Bluetooth 5.0 ve LTE bağlantısı bulunacak.

Nokia 2.4, 6,5 inçlik damla çentikli bir ekranla ve 1600 x 720 çözünürlükle piyasaya çıkmıştı. Telefonun içinde MediaTek Helio P22 işlemci bulunurken, RAM seçenekleri ise 2 GB ve 3 GB olarak değişiyordu. RAM tercihine göre depolama alanı 32 GB ya da 64 GB olarak geliyordu. Bu hafızayı microSD ile arttırmak da mümkündü.

Nokia 2.4'ün arkasında biri 13 MP biri de 2 MP olan çift kameralı sistem yer alıyordu. Ön tarafta yer alan özçekim kamerası ise 5 MP çözünürlüğe sahipti. Android 10 işletim sistemine sahip olan cihazın parmak izi okuyucusu ve 4500 mAh bataryası bulunuyordu.

Yeni telefonun çıkışı çok uzak olmayabilir

Nokia 2.4, Android 11 güncellemesi alan ilk Nokia akıllı telefonlardan da biri olmuştu. Haliyle yeni telefonun da kutudan çıkarken Android 11 ile çıkması bekleniyor. Ayrıca teknik özelliklerinin de kendi klasmanına göre yükseltilmiş olacağı tahmin ediliyor.

Telefon hakkında çok fazla detay bilinmese de, sertifika süreçlerinin başlamış olması telefonun önümüzdeki birkaç ay içerisinde piyasaya çıkacağını gösteriyor. Bakalım Nokia bu cihazla başarıyı yakalayabilecek mi?