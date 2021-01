Vizyon tarihi 2020'nin Mart ayı olarak belirlenen James Bond: No Time to Die, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez ertelendi. Ortaya atılan bazı iddialar, Nokia ve Omega gibi şirketlerin cihazlarının göründüğü sahnelerin tekrar çekilmesini istediğini ve filmin yeniden ertelenmesinin ardında yatan en büyük sebebin bu olduğunu söylüyor.

James Bond serisinin 25. filmi olacak James Bond: No Time To Die, geçen yıl Mart ayında vizyona girecekti ancak COVID-19 salgını yüzünden tam 2 defa ertelenmek zorunda kaldı.Filmin yapımcıları, geçtiğimiz günlerde yeni bir duyuru yaptı ve vizyon tarihinin üçüncü kez ertelendiğini, filmin ekim ayında çıkacağını duyurdu.

Bir kez daha vizyon tarihinin ertelenmesinin ardında yatan sebep, salgının henüz bitmemiş olması olarak görülüyordu. Ancak güvenilir kaynaklara göre filmde kullanılan bazı teknolojilerin eskimesi nedeniyle Nokia ve Omega gibi bazı sponsorlar, cihazlarının gösterildiği sahnelerin tekrar çekilmesi istedi ve vizyon tarihi bu yüzden bir kez daha ertelenmek zorunda kaldı.

Sponsorlar, en yeni modellerinin tanıtılmasını istiyor

James Bond: No Time To Die filminde Nokia Mobile ve Omega’ya ait birçok ürün bulunuyor. Film, ilk belirlenen tarihte vizyona girseydi her iki marka da yeni ürünlerini bu film ile duyurma şansı yakalayacaktı. Ancak vizyon tarihi üst üste ertelendi ve Nokia ve Omega filmde kullanılan cihazların lansmanlarını çoktan yapmak zorunda kaldı.

Ortaya atılan iddialara göre bahsi geçen markalar, prodüksiyon şirketinden cihazlarının göründüğü sahnelerin tekrar çekilmesini istedi. Zaten çoğumuzun bildiği üzere James Bond, her zaman en son model ürünleri kullanan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor ancak Nokia ve Omega gibi markaların böyle bir istekte bulunması biraz fazlaya kaçan bir detay olarak görülüyor.