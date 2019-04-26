Yakın zamanda el değiştiren Smartisan OS işletim sistemine sahip yeni bir telefonun bu yıl sonunda piyasada olması mümkün gözüküyor.

Akıllı telefon işletim sistemi pazarında iki büyük aktör var: Android ve iOS. Windows telefonların da yavaş yavaş piyasadan çekilmesiyle birlikte piyasada iki ana işletim sistemi kalması bekleniyordu ancak Smartisan henüz pes etmiş değil.

Smartisan OS, 25 Nisan’da Beijing Big Eye Star Technology şirketi tarafından satın alındı. Bu da son dönemde sıkıntılar yaşayan firmanın henüz top atmaya niyetinin olmadığının göstergesi sayılıyor.

Yine de önümüzdeki birkaç aylık dönemde Smartisan OS kullanan bir akıllı telefon beklememek gerekiyor. Şirketin şu andaki durumunun biraz sallantıda olduğunu gözardı etmemek gerek.

Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da bir takipçisinden gelen soruyu yanıtlayan Smartisan Technology ürün müdürü Zhu Haizhou, telefonun hala geliştirme evresinde olduğunu söyledi. Bir kullanıcının sorduğu “Bu yıl yeni bir cihaz gelecek mi?” şeklindeki soruya Haizhou’nun yanıtı “Evet, ama biraz daha uzun sürecek.” oldu.

Yani firma son dönemde oldukça sessiz olmasına ve batmanın eşiğine gelmesine rağmen önümüzdeki dönem için umutlarını koruyor.