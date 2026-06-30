BMW, bugün tanıtacağı X5 modelinin ön tasarımını gösteren bir görsel paylaştı.

Dünyanın en büyük otomobil firmalarından biri olan BMW, yeni modellerini bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Bugün ise şirket için büyük bir gün. Öyle ki 1991’den beri aramızda olan orta boy lüks SUV’u X5’in yeni versiyonu bugün içinde resmen tanıtılacak.

BMW, yeni X5’in tanıtımı öncesinde aracın nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bizlere fikir veren bir teaser da paylaştı. Bu teaser görsel, aracın yine muhtemelen tartışmalı bir görünümle geleceğini gösteriyor.

Yeni X5’ten paylaşılan görsel

2027 BMW X5 modeli, firmanın Neue Klasse tasarım dilini tam olarak yansıtan bir görünümle gelecek. Son zamanlarda çıkan BMW modellerinde gördüğümüz fütüristik tasarım bu modelde de olacak. Görsele baktığımızda en önemli yeniliklerden birinin ön kısımdaki X şeklindeki farlar olduğunu görüyoruz. Ortada ise parıltılı böbrek ızgara tasarım var.

X şeklindeki farkların ne kadar iyi göründüğü tartışılır. Muhtemelen otomobilseverleri ikiye bölecek ve büyük eleştiri alacak bir yenilik olacak. Aracın çeşitli güç aktarma seçenekleriyle geleceğini de ekleyelim. Benzinli, dizel, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hatta hidrojen olacağı konuşuluyor.

Şimdilik elimizdeki bilgiler bu kadar. BMW X5 modelinin dünya lansmanı önümüzdeki saatlerde gerçekleşecek. Biz de tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız.