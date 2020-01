Call of Duty'nin 2020 Yılındaki Oyununda 'Jetpack' Olmayacak

Call of Duty serisinin geliştirici stüdyolarından Treyarch, 2020 yılındaki Call of Duty oyunu ile ilgili konuştu. Treyarch'ın Tasarım Müdürü David Vonderhaar, Twitter üzerinden bir takipçisine cevap vererek yaklaşmakta olan Call of Duty oyununda jetpack'lerin olmayacağını ifade etti.

Oyunseverlerin 2019 yılında en çok konuştukları oyunlardan bir tanesi de birinci şahıs nişancı oyunu olan Call of Duty'ydi. Çünkü Activision, geçtiğimiz yıl içerisinde hem merakla beklenen Call of Duty: Modern Warfare'ı piyasaya sürdü hem de ilerleyen dönemlerde daha çok Call of Duty oyununun piyasaya sürüleceğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalar, Call of Duty serisine her yıl bir oyun ekleneceğini gösteriyordu.

Call of Duty, daha çok Activision'la bilinen bir oyun. Ancak perdeler kaldırıldığı zaman, bu efsaneleşen oyun serisinin arkasında pek çok deneyimli şirketin olduğunu söyleyebiliriz. Bu şirketlerden bir tanesi de Treyarch ve şirket, Call of Duty oyunlarının geliştirilme aşamasında yoğun bir çaba sarfediyor. Şimdiyse Treyarch'ın Tasarım Müdürü David Vonderhaar, 2020 yılında piyasaya sürüleceği söylenen yeni Call of Duty oyunuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Vonderhaar, Twitter'ı aktif olarak kullanan ve 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan bir isim. Zaman zaman takipçilerinden gelen soruları da yanıtlayan Vonderhaar, bu kez yeni Call of Duty oyunu ile ilgili yöneltilen bir cümleyi yanıtladı. Takipçisinin "Bir sonraki Call of Duty oyununda jetpack olacak." tweet'ine net bir cevap veren Vonderhaar doğrudan "Hayır." dedi.

Not: Jetpack, farklı Call of Duty serilerinde yer alan bir ekipman olarak karşımıza çıkmıştı. En son Call of Duty: Black Ops 3'te yer alan bu ekipman, sırta takılıyor ve uçmaya yardımcı oluyordu.

Bu konuşmaya dahil olan başka bir kişi ise jetpack'lerin Call of Duty oyununu canlandıracağını söyledi. Bu tweet'i de yanıtlayan Vonderhaar, bu konuyla ilgili travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını ifade ederek bir kez daha net bir şekilde hayır cevabını verdi. Böylelikle Treyarch'ın tasarım müdürü, yeni Call of Duty oyununda jetpack olmayacağını kesin bir şekilde açıklamış oldu.

Vonderhaar'ın bu açıklaması, yeni Call of Duty ile ilgili sadece jetpack konusunu açığa kavuşturmuş oldu. Ancak bugüne dek ne Treyarch ne de Activision, yeni Call of Duty oyunu ile ilgili hiçbir detaylı bilgi paylaşmadı. Görünen o ki yeni Call of Duty oyunu ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor ve oyunseverler, 2020 yılında da Call of Duty serisinin yeni bir üyesi ile tanışma imkanı yakalamış olacaklar.